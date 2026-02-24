Legitimerad Fysioterapeut Övertorneå Hälsocentral
2026-02-24
På Övertorneå hälsocentral arbetar ett engagerat och kunnigt team som alltid strävar efter att ge våra patienter den allra bästa vården. Vi är ett varmt, sammansvetsat gäng som stöttar varandra i både stora och små frågor. Hos oss är arbetsklimatet öppet, prestigelöst och fyllt av arbetsglädje - något som bidragit till att vi har en av länets absolut bästa arbetsmiljöer.
Vi sökerVi söker en legitimerad fysioterapeut med goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från akupunktur, injektioner eller andra vidareutbildningar. Ytterligare bra erfarenheter är om du kan finska och om du har arbetat inom primärvården.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående, initiativtagande och arbetar strukturerat. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till en trygg och professionell arbetsmiljö genom att vara lojal och stödjande mot kollegor. I mötet med patienter visar du en stark empatisk förmåga och skapar ett respektfullt och tryggt bemötande.
Det här får du arbeta med
Övertorneå hälsocentral är en verksamhet i framkant när det gäller omställningen mot Nära Vård. Hos oss arbetar flera professioner tätt tillsammans - alltid med patientens behov i centrum. Som glesbygdshälsocentral har vi ett brett uppdrag: förutom primärvård erbjuder vi även akut omhändertagande och driver en vårdavdelning med sex allmänmedicinska vårdplatser.
Vi har god läkarbemanning, en välfungerande mottagning och arbetar kontinuerligt för att utveckla vården för våra invånare. Bland annat har vi utökat våra hembesök och stärker det förebyggande arbetet.
Som fysioterapeut blir du en del av vårt kunniga och engagerade paramedicinska team tillsammans med andra fysioterapeuter och arbetsterapeut. Här möts du av en trygg, positiv och lösningsfokuserad personalgrupp med stor framtidstro och ett starkt fokus på Nära Vård. Vår verksamhet ligger långt fram i utveckling, förändringsarbete och digitalisering.
Vi har dessutom ett nära och gott samarbete med kommunens fysioterapeuter, som vi ser som naturliga kollegor att rådgöra och samverka med.
Hos oss möter du ett brett spektrum av patienter, framför allt personer med besvär från rörelseapparaten. Arbetet är varierande och självständigt och består bland annat av:
Mottagningsarbete med egna patientbesök
Telefonrådgivning
Undersökning, bedömning och behandling individuellt och i grupp
Bedömningar och enstaka behandlingsinsatser på vårdavdelningen
Det här erbjuder vi dig
• En arbetsplats med trygg, kompetent och positiv personalgrupp. Fokus på framtid och nära vård.
• Arbete i en verksamhet som ligger i framkant gällande utveckling, förändring och digitalisering
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är ett vikariat from 26-04-01 tom 2026-12-31 ev förlängning. Heltid och måndag-fredag dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
