Legitimerad fysioterapeut Habiliteringen Linköping
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-07-07
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Legitimerad fysioterapeut med intresse för att arbeta med barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Habiliteringen är en länsövergripande klinik med verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala.
Vi är cirka 120 medarbetare.
Vårt erbjudande
• En arbetsplats med stora möjligheter att forma sin egen roll utifrån kompetens och intresse.
• Mentorskap inom professionen.
• Kompetenta och engagerade kollegor.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete.
• Friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna och deras anhöriga och nätverk. Inom habiliteringen arbetar vi teambaserat i multiprofessionella team utifrån ålder och funktionsnedsättning. Våra målgrupper är huvudsakligen individer med intellektuell funktionedsättning, autism och rörelsenedsättningar. Habiliteringsinsatserna utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser och samhällets generella stöd.
I Linköping finns flera team som riktar sig till barn eller vuxna och där insatserna består av utredning, bedömning, behandling samt råd och stöd.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad fysioterapeut till ett av barnteamen i Linköping med fokus barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hos oss kommer du att vara en del av ett multi-professionellt team och ha både teamgemensamma och individuella besök. Du kommer att möta barn samt deras familj och nätverk i olika miljöer. Du kommer i huvudsak arbeta mot målgruppen barn 0-16 år med IF och andra tilläggsdiagnoser och kommer som fysioterapeut ha fokus på motoriska bedömningar utifrån rörlighet och aktivitet. Rådgivning kring förebyggande hälso-arbete, motverka stillasittande och förebyggande av obesitas. Du kommer även finnas med som en del vid ortopediska bedömningar. Du gör både individuella bedömningar och har besök tillsammans med andra yrkesprofessioner. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö.
Om dig
Legitimerad fysioterapeut med några års yrkeserfarenhet som fysioterapeut är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och av teamarbete är
meriterande.
Du har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten med olika professioner. Du är flexibel, ser möjligheterna i förändringar och har en positiv inställning. Ditt arbetssätt kännetecknas av en god kvalitet samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Torkelbergsgatan 14D (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habiliteringen i Linköping Kontakt
Ulla Wahlström, SACO ulla.wahlstrom@regionostergotland.se Jobbnummer
9994688