Legitimerad förskollärare till Stångeborgs förskola

Välkommen till öarnas och sjöarnas plats! Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Förskolorna Kristineäng, Stångeborg och Tallbacken i Kristinebergsområdet är belägna med närhet till skog, mark och hav. Vilket skapar stora möjligheter att upptäcka och utforska naturens skiftningar. Vi arbetar med olika projekt tillsammans med barnen genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där lärmiljöerna är en viktig del. Vi vill skapa inspirerande och utmanande platser där barn och vuxna kan mötas, ha roligt och lära både inomhus och utomhus. Bildningsförvaltningens vision "Ett gott liv" ligger som grund för vårt arbete där stort fokus ligger på att ta till vara allas lust att lära. Utifrån våra barns intresse, nyfikenhet och initiativ skapar vi processer som syftar till utveckling och lärande mot målen. Pedagogerna i våra förskolor arbetar utifrån en gemensam modell för kollegialt lärande vilket tillsammans med forskningens framgångsfaktorer bidrar till god arbetsglädje och härligt engagemang.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget.
Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg för reflektion och vara delaktig till att projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i Oskarshamns kommun leder, planerar, dokumenterar och utvärderar du verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget med utgångspunkt från läroplanen. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer. Du och dina kollegor bidrar till att våra barn får en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan.
I samspel med omvärlden lär vi av varandra. Alla barn får känna tillfredställelse av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få känna att de är en tillgång till gruppen. Det är din uppgift att utgå ifrån barnets intresse och samtidigt medvetet rikta barnets lärande mot de mål utbildningen har. Barnen har möjlighet att fördjupa och bredda sitt tänkande och sitt utforskande kring fenomen och material tillsammans med andra barn och vuxna. Det sker genom att vi utvecklar ett projekterande förhållningssätt som undervisningsform, en undervisning som är lekfull och ämnesöverskridande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har god förmåga att leda och strukturera det dagliga arbetet på förskolan med det goda mötet i fokus. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift. Du är också van att använda digitala verktyg som en del i undervisningen. Vi tänker att du:
• har förståelse och kunskap om uppdraget utifrån läroplan Lpfö18, rev 2025
• skapar pedagogiska miljöer som är kreativa, estetiska och fulla av möjligheter utifrån barnens olika behov
• på ett strukturerat, kvalitetsmedvetet och flexibelt sätt är med och driver det dagliga arbetet
• kan samarbeta med alla kollegor för barnens bästa
• har förmåga att samarbeta, entusiasmera och sprida arbetsglädje
