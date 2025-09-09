Legitimerad förskollärare Kyrkbyns förskola
2025-09-09
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och inspirerande förskollärare som brinner för att utveckla barns lärande, kreativitet och sociala samspel! Vill du bidra till stimulerande miljöer för våra yngsta invånare? Då kan du vara den vi söker.
Som förskollärare hos oss bidrar du till att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskolemiljö. I din roll kommer du att undervisa barn i åldrarna 1-5 år, där du leder det pedagogiska arbetet och ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet. Du driver och bidrar aktivt till den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. Daglig kontakt med barnens vårdnadshavare är en viktig del av ditt arbete, där du ansvarar för utvecklingssamtal och förskolemöten.
Vi prioriterar barns rätt till en likvärdig utbildning, där varje barn möter en professionell pedagog som erbjuder kvalitativ undervisning i en stimulerande lärmiljö. För att stödja din professionella utveckling erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling utifrån både dina och verksamhetens behov, samt tillhandahåller en iPad som arbetsverktyg.
I Tierps kommun erbjuder vi arbetskläder samt dagliga kostnadsfria pedagogiska måltider. Om du är ny i yrket får du dessutom en mentor i form av en erfaren kollega som stöd. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som tillsammans planerar en utbildning baserad på barnens intressen, erfarenheter, förmågor, i enlighet med läroplanens mål.
Bli en del av vårt engagerade team och var med och forma framtiden för våra barn!Kvalifikationer
* Förskollärarexamen och legitimation alternativt färdigutbildad men inväntar legitimationen
* Du är väl förtrogen med, och har kunskaper om förskolans läroplan
* Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
* Goda kunskaper av digitala verktyg
Du har förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina kollegors utveckling.
Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser för att planera barnens undervisning.
Du har förmågan att lära dig nya uppgifter och samlar in data och information för att stödja analys och planeringsarbetet. Du uppmuntrar organisatoriskt lärande och sprider kunskap som är användbar för organisationen.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
