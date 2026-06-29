Legitimerad Förskollärare
Creative Kids Förskola/Preschool AB / Förskollärarjobb / Göteborg Visa alla förskollärarjobb i Göteborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Creative Kids Förskola/Preschool AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Kort om CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL
Creative Kids Förskola/Preschool är en Svensk/Engelsk talande förskola. På vår förskola arbetar vi tematiskt för att stimulera barnens tidiga lärande. Genom lustfyllda, utforskande och kreativa aktiviteter skapar vi förutsättningar för utveckling, nyfikenhet och ett livslångt intresse för lärande. Vi gör också många kulturella utflykter, t.ex besök på teatrar och muséer. Hos oss får du arbeta i en liten och familjär förskola med små barngrupper. Vi har idag cirka 32 barn på förskolan fördelade på två avdelningar, vilket skapar goda förutsättningar för nära relationer med både barn och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag tillsammans med två erfarna och kompetenta barnskötare. Förskolan har ett mycket bra läge med spårvagnshållplats precis utanför, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vår önskan är att du som förskollärare:
är medvetet strävar efter att se varje barns individuella behov och förutsättningar för att främja varje barns utveckling och lärande
är nyfiken, reflekterande och utvecklingsinriktad
vill arbeta projekterande tillsammans med barn och kollegor
kan omsätta läroplanens mål och intentioner i det praktiska arbetet
är positiv och lösningsfokuserad
har erfarenhet av planering och pedagogisk dokumentation.
är flexibel och kan arbeta med både de yngre och äldre barnen i verksamheten
är beredd att ta din del av ansvaret för att utveckla vår förskola, vara engagerad och nyfiken på att själv utvecklas
Då vi är en liten arbetsgrupp så är det viktigt för oss att du passar in i arbetsgruppen så vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetArbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen utifrån förskolans läroplan. Du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp verksamheten tillsammans med ditt arbetslag.
Vår förskola lägger stor vikt vid "bemötande", så att varje barn bemöts där det befinner sig just nu. Varje barn ska bli sedd/ känna sig sedd varje dag. Vi ser varje barn som kompetent, nyfiket och fullt av lust att upptäcka och lära. Vår strävan är att utveckla och anpassa vår miljö utifrån barnets behov. För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av pedagogisk dokumentation, reflektion, diskussioner och kompetensutveckling.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med stort medarbetarinflytande
Tid för planering, reflektion och utvärdering
Friskvårdsbidrag, Tjänstepension och Försäkringar
Arbetskläder för utomhusbruk
Fria pedagogiska måltider med barnen
Tjänsten är tillgänglig från 2026-10-01
Tjänstens sysselsättningsgrad är ca 93 %.
Förutsättning för anställningen är giltigt utdrag ur polisens brottsregister. OBS! Examensbevis måste medtagas vid anställningsintervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Skicka din ansöka till: sanna@creativekidsforskola.com
E-post: info@creativekidsforskola.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Creative Kids Förskola/Preschool AB
(org.nr 559072-8076), http://www.creativekidsforskola.com
Älvsborgsgatan 12 (visa karta
)
414 52 GÖTEBORG Jobbnummer
9983558