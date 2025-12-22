Legitimerad Dietist till Märsta Rehab, vikariat
Region Stockholm / Dietistjobb / Uppsala Visa alla dietistjobb i Uppsala
2025-12-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en legitimerad dietist att vikariera i vårt glada gäng på Märsta Rehab med stor chans till förlängning och tillsvidaretjänst inom Rehab Nordväst.
Vi erbjuder ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar! Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang i våra patienter.
Märsta Rehab är en del av Rehab Nordväst som erbjuder primärvårdsrehabilitering i kommunerna Solna/Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro och Märsta/Sigtuna i Region Stockholms regi. Vi har fyra mottagningar med ca 135 medarbetare bestående av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, kiropraktorer, logopeder, rehabkoordinatorer och administratörer.
I Märsta är vi en grupp på 25 medarbetare. Arbetsplatsen är belägen i trevliga lokaler 5 minuters gångavstånd från Märsta Station. Vi söker en kollega till våra nuvarande 3 dietister under perioden våren 2026 till våren 2027 med potentiell förlängning. Du kan läsa mer om det på Märsta rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Rehab är dietisten en viktig del i rehabiliteringen av våra patienter. Du arbetar med patienter i alla åldrar som har livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring, allergi/intolerans.
Arbetet sker genom bedömning, behandling och rådgivning både på mottagningen och vid hembesök inom hemrehabilitering. Teamarbete förekommer i hemrehab och när man håller i grupper tillsammans med andra professioner. Grupperna kan vara t ex artros- och livsstilsskola. I arbetet kan handledning av studenter ingå.
Du kommer också att samverka med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare kring dina patienter. Möjlighet att arbeta på distans finns, tillämpas enligt överenskommelse när verksamheten så tillåter.
Anställningsform:
Vikariatsanställning, heltid 100%, 40 tim./vecka. Deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad dietist med kandidatexamen är ett krav
B-körkort är ett krav, helst för manuell växel.
Meriterande är erfarenhet från primärvård och/eller hemrehabilitering
Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Take Care är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och i din profession med god förmåga till självständigt arbete samt är bra på att samarbeta med andra professioner. Du är intresserad att vara med och driva utvecklings- och förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är kommunikativ och med god förmåga att självständigt och flexibelt planera ditt arbete. Du arbetar mot tydliga mål och ser det som en positiv utmaning att lägga upp ditt arbete efter de krav som ställs.
Eftersom vi arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för tobakslukt.
Övrig information:
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst Kontakt
Gunilla Berglund-Naesenius, Enhetschef 08-12345352 Jobbnummer
9661608