Legitimerad Dietist på Aktivera Rehab

2025-12-15
Leg Dietist till Aktivera Rehab Sollentuna eller Danderyd.
Aktivera Rehab söker nu leg. dietist i Danderyd. Hel eller deltid.
Det är en ny tjänst då vi utökar vår dietist verksamhet. Det är en tillsvidareanställning och tjänstgöringsgraden är flexibel.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Region Stockholm. På båda våra mottagningar är vi tillsammans 40 st: dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer och receptionister, som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården.
Arbetet kommer att omfatta diagnostik och behandling av besvär som viktproblematik, högt Blodtryck och kolesterol, diabetes, mag och tarmsjukdomar, allergi/ intolerans.
Mottagningsarbetet består främst av individuella besök men även videokonsultationer och grupper.
I hemrehab åker du både självständigt och tillsammans med FT/ AT. Vi tar oss till våra patienter med bil men det finns även möjlighet att cykla. Då du delvis arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning eller starka dofter som kan förekomma.
Vi har ett kontinuerligt samarbetar med externa vårdgivare i vår omgivning, både vårdcentraler och skolhälsovården.
Hos oss ingår du alltid i ett team runt patienten, det är därför viktigt att du kan samarbeta med samtliga fem yrkesgrupper och ser det som en styrka i vår verksamhet och i ditt arbete. På båda mottagningarna finns dietist kollegor.
Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter, lära oss av varandra och göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Båda mottagningarna ligger i fräscha lokaler centralt i närheten av kollektivtrafik E18. Alla behandlare har ett eget rum.
Vi vill gärna veta var du bor, evt uppsägningstid, och i vilken grad du önskar arbeta.
Vänligen skicka din ansökan och CV till: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se
Med vänlig hälsning Kristian Jørgensen Verksamhetschef Aktivera Rehab
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
Svärdvägen 7C
182 33 DANDERYD
verksamhetschef
Kristian Jörgensen kristian.jorgensen@aktiverarehab.se
