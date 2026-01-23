Legitimerad arbetsterapeut för sommarvikariat - HSE
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Primärvården i Jokkmokks kommun är en arbetsplats där närheten ligger i fokus. Våra team verkar tillsammans på olika plan för att ge bästa möjliga vård till kommuninvånarna.
Under sommaren behöver vi förstärkning till vårt Rehabteam och söker därför en engagerad och driven legitimerad arbetsterapeut för sommarvikariat till vårt team!
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i människors liv och vara en viktig del av deras rehabilitering och vårdprocess. Vi är stolta över att ha ett av Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Välkommen att göra skillnad i människors vardag, varje dag i vår vackra kommun.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för denna tjänst ingår det att:
* Utföra bedömningar och individuella insatser för personer med olika funktionsnedsättningar
* Handledning av personal samt anhöriga
* Arbeta med rehabilitering och habilitering i samarbete med andra yrkesgrupper
* Utveckla, förskriva och anpassa hjälpmedel och aktiviteter för att stödja klienters självständighet
* Utföra hälsofrämjande och förebyggande insatser
* Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner
* Samarbeta med interna och externa aktörer
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, där omtanke och kvalitet står i fokus
• Dagtjänstgöring måndag till fredag kl 07:00 -16:00
• Stöd av erfarna kollegor och en arbetsmiljö präglad av samarbete
• En arbetsplats där vi värdesätter teamarbete och öppen kommunikation
• Sommarbonus tillämpas enligt gällande reglerKvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad Arbetsterapeut. Vi ser att du har:
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Empatisk förmåga och lyhördhet inför medborgarnas behov
* Intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete
* Kunskap i Lifecare SP
* Erfarenhet av kommunal primärvård är meriterande
* B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten
Verksamhetschef
Merve Ekip merve.ekip@jokkmokk.se 0971-171 40
