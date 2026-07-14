Legitimerad Arbetsterapeut
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Ronneby Visa alla sjukgymnastjobb i Ronneby
2026-07-14
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Inom Ronnebys rehabiliteringsenhet arbetar ca 10 arbetsterapeuter, 9 fysioterapeuter, 2 rehabassistenter, 2 demenssjuksköterskor samt 3 Silviasystrar. Enheten arbetar som ett team. Vi utvecklar verksamheten med digitala verktyg och arbetssätt med målet att vara en attraktiv och modern arbets- och vårdgivare.
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till vår hemsjukvård. Verksamheten präglas av ett strukturerat arbetssätt, god samverkan och fokus på kvalitet i vård och rehabilitering. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med bred kompetens och möjlighet till kontinuerlig utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom hemsjukvården arbetar du med patienter i deras hemmiljö eller inom korttidsverksamhet. Du möter personer med olika behov och bidrar till att stärka deras funktions- och aktivitetsförmåga. Förutom att du är en del av teamet på Rehabenheten kommer du också att ingå i ett bedömningsteam, med kollegor från andra professioner. I bedömningsteamet arbetar man med att säkerställa att utskrivningar från slutenvården sker på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.
I uppdraget som arbetsterapeut ingår även följande arbetsuppgifter:
• Bedömning, planering och genomförande av arbetsterapeutiska insatser
• Förskrivning och uppföljning av hjälpmedel
• Upprättande av rehabiliteringsplaner samt dokumentation
• Samverkan i multiprofessionella team med bland annat fysioterapeuter, sjuksköterskor, rehabassistenter, undersköterskor och handläggare
• Samarbete med andra aktörer och verksamheter
• Medverkan i utvecklingsarbete kopplat till omställningen Nära vård
Arbetet innebär ett självständigt ansvar med god möjlighet att planera och strukturera din arbetsdag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga och kan samverka med andra professioner. För att lyckas i uppdraget behöver du vara flexibel och lösningsorienterad samt ha förmåga att anpassa insatser utifrån individens behov med ett tydligt fokus på patienten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är krav.
För att kunna få en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blankett som ska användas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".Normal handläggningstid är ca två veckor. Tänk på att beställa utdraget i god tid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336489-2026-61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Susanne Håkansson susanne.hakansson@ronneby.se Jobbnummer
10002614