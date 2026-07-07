Legitimerad arbetsterapeut
Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB / Sjukgymnastjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands Väsby
2026-07-07
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Nu söker vi på Rehab Aktivt Liv en arbetsterapeut till vårt härliga team!
Vi är en primärvårdsrehabilitering som gör hembesök, mottagningsbesök, gruppbesök och digitala besök. Hos oss möter du patienter i alla åldrar och får samarbeta nära arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist - tillsammans skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och ökad livskvalitet.
Som arbetsterapeut hos oss bedömer och kartlägger du patienters vardagsförmåga och behov av stöd eller hjälpmedel. Vid hembesök åker man oftast tillsammans med en kollega, men ibland sker hembesöken självständigt beroende på situation och patientens behov. Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och ett engagerat team där vi gemensamt arbetar för patientens bästa.
Vi erbjuder
Ett engagerat och välkomnande team
Möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Arbete med fokus på helhet, rehabilitering och livsstilsförändringPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B- körkort
Arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut är meriterande men inte ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: kari.1.lagerholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rehab Aktivt Liv Upplands Väsby AB
(org.nr 556899-5103), http://www.rehabaktivtliv.se
Kanalvägen 3 A 4tr (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab Aktivt Liv Lagerholm & Lönnberg AB Jobbnummer
9994737