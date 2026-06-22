Legitimerad Arbetsterapeut
Perstorps kommun / Sjukgymnastjobb / Perstorp Visa alla sjukgymnastjobb i Perstorp
2026-06-22
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, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen – ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Gillar du utmaningar och att arbeta med förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga HSL-gäng? Sök då tjänsten och få en chans att jobba med oss.
I Perstorp får man chansen att utveckla sin kunskapsbredd inom den kommunala verksamheten då man jobbar både inom särskilt boende, ordinärt boende och LSS/psykiatri. Här har du förutsättningar att kunna sätta din prägel på hur du vill jobba som arbetsterapeut och du kan vara med på den utmanande resan som den kommunala verksamheten står inför med mer avancerad sjukvård i hemmet och arbetet med god och nära vård.
Rehabgruppen, som är dina närmaste kollegor, består av 2 fysioterapeuter, 3 arbetsterapeuter samt 2 rehabassistenter.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss i Perstorp arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du gör bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal, patienter och anhöriga med avseende på de rehabiliterande, förebyggande insatserna. Du kommer att vara delaktig i att medverka och undervisa i vår förflyttnings utbildning för omvårdnadspersonal.
Arbetar med kvalitetsregister som BPSD, Senior Alert och Perstorp har för andra året i rad blivit utsedd till Guldkommun gällande Senior Alert arbetet på Säbo.
Då Perstorp är en mindre kommun förekommer arbete inom särskilt boende, hemsjukvård, LSS och social psykiatri. Nära samarbete sker med övriga professioner, arbete med team samt arbete med hemgångar och planering utifrån "Mina planer" när patienter ska hem från slutenvården.
Helgarbete kan förekomma på vissa helger, storhelger, då det handlar om att bevaka patienter som finns inskrivna på sjukhus och ev. kan bli utskrivna på helgen.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal primärvård.
För uppdraget krävs även att du har förmågan att självständigt planera och organisera ditt arbete men att du även samarbetar bra med övriga funktioner både internt och externt. Du behöver vara flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. Vi ser att du har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med människor, du gillar och stimuleras av utmaningar och lägger stor vikt på ett gott bemötande. Anställningsvillkor
Urval och rekrytering till tjänsten sker löpande under annonseringstiden.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps Kommun
(org.nr 212000-0910), http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/ (visa karta
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284 31 PERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, HSL Kontakt
Verksamhetschef HSL
Marie Andersson marie.andersson@perstorp.se 043539192 Jobbnummer
9973614