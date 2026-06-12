Legitimerad arbetsterapeut
Mubaraks Konsult AB / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-06-12
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Vi söker en arbetsterapeut till vår vårdcentral Multi Clinic i Malmö.
Vi erbjuder primärvård inom allmänmedicin med högre tillgänglighet på uppdrag av Region Skåne. Vårdcentralen är belägen intill flera busshållplatser med mycket goda pendlingsmöjligheter samt god bilparkeringstillgänglighet.
Vi jobbar med ett eftertraktat fokus som innebär att etablera en god kontakt med våra patienter, ha en öppen kommunikation, ge stöd samt bemöta alla med förståelse och lyhördhet. Vår verksamhet har en bred kompetens och lång erfarenhet som utgör basen inom primärvården. Hos oss hittar patienten vård för alla vanliga åkommor och skador. Vi tycker det är viktigt med lugn och ro, kontinuitet, gemenskap och stabilitet i vårt arbete och så klart arbetsglädje!
Vill du bli en del av vårt team och bidra till utveckling av vår verksamhet?
Hos oss får du en stabil arbetsgivare och kompetenta kollegor som värdesätter arbetsglädje och samarbete. Tjänsten erbjuder ett nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen och en stor delaktighet i sitt egna arbete och schema.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Du är en positiv och samarbetsvillig människa med ett intresse för vården, patienterna och livet. Du är legitimerad arbetsterapeut och bör ha förmågan att se verksamheten ur ett perspektiv som har fokus på patienten och verksamheten. Det är betydelsefullt för oss att du har en god kommunikationsförmåga, för att skapa goda relationer med både patienter och dina kollegor samt är stabil och har lätt till att anpassa dig till olika situationer. Som person är du lyhörd för patienternas totala behov och bemöter patienten med ett professionellt och respektfullt förhållningssätt.
Tveka inte att höra av dig! I denna rekrytering har vi löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju.
Skicka in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: abla@multiclinic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legitimerad Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubaraks Konsult AB
(org.nr 556798-6723)
Lindängsplan 3 (visa karta
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215 74 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentralen Multi Clinic Jobbnummer
9962336