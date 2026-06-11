Legitimerad arbetsterapeut
Älvkarleby Kommun / Sjukgymnastjobb / Älvkarleby Visa alla sjukgymnastjobb i Älvkarleby
2026-06-11
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Välkommen till Älvkarleby kommun – en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet – älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta – med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Arbetsterapeut till Älvkarleby kommun
Är du legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta i en verksamhet där du får stort eget ansvar, nära samarbete med kollegor och möjlighet att påverka framtidens rehabilitering? Då kan tjänsten hos oss i Älvkarleby kommun vara något för dig.
Vår rehabenhet står inför en spännande utvecklingsresa med implementering av MAR-funktionen och ett för oss nytt arbetssätt där arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar tillsammans i par. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten, bidra med nya idéer och skapa goda förutsättningar för en personcentrerad och kvalitativ rehabilitering.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som arbetsterapeut har du en viktig roll i att stödja individens aktivitetsförmåga, delaktighet och självständighet. Du arbetar både patientnära och i nära samverkan med omsorgspersonal.
Du arbetar med fysioterapeut i par, där ni gemensamt driver det dagliga rehabiliteringsarbetet och bidrar till att utveckla och pröva nya arbetssätt. Arbetssättet är en del av ett utvecklingsprojekt som startar under hösten och ger möjlighet att påverka hur rehabiliteringen organiseras och genomförs framåt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du uppskattar samarbete och ser styrkan i att arbeta tillsammans med andra professioner.
Om arbetsplatsen
Rehabenheten ingår tillsammans med kommunens sjuksköterskor i Hälso- och sjukvårdsenheten. Rehabgruppen består av sex legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt rehabiliteringsassistent.
Vi arbetar i gemensamma lokaler med rymliga kontor, hjälpmedelsförråd och rekonditioneringsutrymmen, med närhet till både sjuksköterskor och omsorgspersonal. Lokalerna finns i kommunens största vård- och omsorgsboende där det även finns café, träningskök, gym och ett nyligen invigt solrum.
Inom verksamheten bedrivs även förebyggande träningsgrupper i samverkan med biståndsenhetens arbetsterapeut.
Som medarbetare i Älvkarleby kommun har du nära kontakt med både verksamhet och beslutsfattare.
Hos oss är vägen till beslut kort, vilket ger goda möjligheter att påverka!Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att:
Genomföra bedömningar och uppföljningar
Utprova, förskriva och följa upp hjälpmedel
Samverka med andra professioner
Bidra till utbildning och informationsspridning
Medverka i utvecklingen av arbetssättet där arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar tillsammans i par
Arbeta med arbetsmiljöfrågor i samverkan med omsorgspersonal
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Är flexibel och kan anpassa insatser utifrån individens behov
Trivs med att arbeta personcentrerat och i nära samverkan med andra professioner
Meriterande
Erfarenhet av kommunal rehabilitering
Erfarenhet av samverkan mellan olika professioner
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Individuell lönesättning
Flexibla arbetstider
Friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme
B-körkort är ett krav.
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunala rehabilitering tillsammans med engagerade kollegor? Då ser vi fram emot din ansökan!
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby Kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ingela Sjösten ingela.sjosten@alvkarleby.se 026-83202 Jobbnummer
9958638