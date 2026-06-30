Legal & Compliance manager till Enginio
OIO Väst AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-06-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en affärsnära och strategisk juristroll där du får kombinera juridik, compliance och affärsutveckling? Trivs du i en snabbväxande miljö där du är med och möjliggör expansion till nya marknader samtidigt som du säkerställer regelefterlevnad? Då är detta rollen för dig!
Om Enginio
Enginio är ett svenskt teknikbolag som utvecklar en plattform för konsumentaktiveringar och kampanjdriven marknadsföring. Plattformen gör det möjligt för varumärken att samla och hantera kampanjer som cashback, tävlingar och lojalitetsprogram i ett och samma system.
Genom att automatisera hela flödet – från köp och kvittohantering till verifiering och utbetalning – förenklas administrationen samtidigt som kampanjer kan skalas över både digitala och fysiska kanaler.
Samtidigt möjliggör plattformen insamling av realtidsdata och insikter kring kundbeteenden, vilket ger bättre förutsättningar för uppföljning, optimering och mer träffsäkra marknadsföringsinsatser.
Sammanfattningsvis erbjuder Enginio en teknisk infrastruktur som gör det enklare för varumärken att genomföra effektiva, datadrivna och skalbara konsumentkampanjer. Läs mer om Enginio här.
Om tjänsten
Som Legal & Compliance Manager får du en central roll i organisationen där du arbetar nära VD, CFO och övriga verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa att bolaget verkar i full överensstämmelse med gällande lagar och regelverk på samtliga marknader, samtidigt som du möjliggör snabb och skalbar tillväxt.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du äger och utvecklar bolagets juridiska ramverk, avtal och compliance-processer. Du fungerar som en affärsnära juridisk partner som bidrar till att balansera risk, regelverk och kommersiellt genomförande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa regelefterlevnad på alla relevanta marknader
Ansvara för GDPR, dataskydd och rollen som dataskyddsombud (DPO)
Hantera och utveckla kommersiella avtal, kundavtal och partneravtal
Bygga och optimera skalbara kontrakts- och compliance-ramverk
Stötta organisationen i juridiska frågor kopplade till expansion och nya marknader
Arbeta med regulatoriska frågor inom fintech och eventuella licenskrav
Utföra juridiska och compliance-relaterade riskbedömningar vid nya marknader
Ansvara för marknadsförings- och konsumenträttsliga frågor i flera länder
Samverka med externa juridiska rådgivare och specialister
Stötta i M&A-processer och bolagsstrukturfrågor
Säkerställa att interna processer och avtal följer gällande lagstiftning och affärsbehov
Vi söker dig som har Magisterexamen i juridik (jur.kand.) eller motsvarande
4 - 9+ år i kommersiella juridiska/efterlevnadsroller
Stor erfarenhet av kontrakt, GDPR och regelverk
Erfarenhet från SaaS, tech, fintech eller internationella miljöer
Erfarenhet av DPO eller dataskyddsansvar är meriterande
Behärskar svenska och engelska flytande
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs i en snabb och affärsnära miljö där du är både strukturerad och lösningsorienterad, och där du samarbetar tätt med andra för att driva saker framåt. Du bidrar med energi och engagemang i teamet, agerar med hög integritet och är ärlig och respektfull i ditt sätt att arbeta, du är nyfiken och öppen för nya lösningar, en lagspelare som bidrar till helheten och prestigelös samt enkel att samarbeta med i vardagen.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd ute hos vår partner
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9985100