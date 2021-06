Legal counsel till Aros Kapital, Göteborg - Jerrie AB - Administratörsjobb i Göteborg

Jerrie AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-06-28Aros Kapital är ett finansbolag med kreditmarknadstillstånd och är anslutna till Riksgäldens insättningsgaranti. Vi erbjuder finansiella tjänster inom företagslån, fakturaköp, leasing, inkasso och juridik. Aros Kapital omsatte under 2019 över 239 miljoner kronor med ett resultat på 98 miljoner före skatt.Vill du jobba på ett tillväxtbolag med snabba fötter som värdesätter entreprenörskap, innovation och stark personlig drivkraft? Vår inställning är att allt är möjligt. I utbyte får du vara en del av ett spännande företag i finansbranschen som fortsätter att expandera och förändra branschen.Om ArosPå Aros är vi experter på företagsfinansiering och vi är i ett expansivt skede där vi fortsätter att förändra branschen. För trots att vi gör samma saker som banken är vi inga direktörer, vi är entreprenörer. Vi tror på innovation, inte förlegad tradition. Vår inställning är att allt är möjligt och därför har vi byggt ett team med stark personlig drivkraft. Aros är etablerade i Sverige, Storbritannien och Norge med kontor i Göteborg, Stockholm, Örebro, Oslo och London. På bolaget jobbar totalt 56 personer, varav 45 arbetar på kontoret i Göteborg.Beskrivning av rollenI din roll som Legal counsel hos Aros Kapital kommer du att stötta affärsverksamheten i ett brett spektrum av juridiska frågor, med tonvikt på avtalsrätt, bolagsrätt, obeståndsrätt, regelverksfrågor och mycket mer. I arbetet ingår exempelvis:att stötta organisationen i kreditfrågoratt granska och upprätta avtal samt bistå i avtalsförhandlingaratt bistå med upprättande av styrande dokumentatt bistå i verksamhetens olika projektfungera som stöd till verksamheten i juridiska frågor och att bistå i hantering av regulatoriska frågor i samarbete med Compliance2021-06-28Juristexamen3-5 års erfarenhet av kvalificerat affärsjuridiskt arbete på advokatbyrå eller bolagMeriterande med erfarenhet från tillståndspliktig verksamhetVi tror att du i dag arbetar som bolagsjurist eller på advokatbyrå. Har du erfarenhet från branschen är det extra meriterande. Som person är du flexibel och tar snabbt till dig nya utmaningar. Vi tror att du har god pedagogisk förmåga och är tydlig i din kommunikation. Du är inte rädd för att ge proaktiva råd till verksamheten, du trivs med att ha många kontaktytor och du skapar förtroende genom ditt genuina intresse för verksamheten. Du är van att driva och slutföra projekt och besitter en hög analytisk förmåga.Vad vi erbjuder digDu blir en del av ett team som vill åt samma håll, på ett bolag i stark tillväxt - där du får möjlighet att växa med både bolaget och rollen. Du blir en del av ett motiverat tävlingsinriktat gäng, in a good way, som verkar i en dynamisk miljö. Om du motiveras av att ta ansvar och arbeta i god gemenskap kommer du att trivas utmärkt. Välkommen att jobba på ett snabbfotat tillväxtbolag som värdesätter entreprenörskap och innovation.Din ansökanLåter det här intressant? Ansök via jerrie.se med CV och personligt brev. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Frida Dire, rekryteringskonsult på Jerrie, på 0703-00 10 16 eller frida.dire@jerrie.se . Du ansöker med bifogat CV och personligt brev på jerrie.se. Sista ansökningsdatum 23 augusti.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-23Jerrie AB5832645