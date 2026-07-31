Legal Counsel - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta verksamhetsnära med juridiska frågor inom Trade Compliance och ESG? Vi söker en Legal Counsel som ska bevaka regulatoriska förändringar, ge kvalificerad juridisk rådgivning och bidra till fortsatt regelefterlevnad i en internationell organisation.
Vi söker dig som 👤
Du har gedigen erfarenhet av både Trade Compliance och regulatoriska ESG-frågor. Du är självgående, kommunikativ och van att omsätta komplexa regelverk till konkreta åtgärder i verksamheten. Rollen kräver att du kan samarbeta effektivt med flera funktioner och intressenter i en global och tvärfunktionell miljö.
Arbetsuppgifter ⚖️
Ge juridiskt stöd till tull- och handelsfunktioner, inklusive förbättring av processer.
Bevaka och bedöma regulatorisk utveckling inom ESG.
Stödja implementeringen av en styrmodell för 3PDD, inklusive CSDDD.
Ge juridiskt stöd vid implementering av EUDR och EUBR.
Hantera och följa upp nationella regelverk kopplade till modernt slaveri.
Genomföra och stödja riskbedömningar inom Trade Compliance och leverantörskedjan.
Kommunicera regulatoriska krav och rekommenderade åtgärder till relevanta delar av organisationen.
Obligatoriska krav ✅
Minst 4–6 års relevant arbetslivserfarenhet inom både Trade Compliance och ESG.
Praktisk erfarenhet av Trade Compliance-frågor, gärna inklusive operativt arbete och relaterade riskbedömningar.
Erfarenhet av regulatorisk due diligence i leverantörskedjor.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella miljöer.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Självgående arbetssätt.
Engelska på expertnivå i tal och skrift.
Meriterande krav ➕
Erfarenhet av CSDDD, EUDR eller EUBR.
Erfarenhet av att utveckla processer inom tull och internationell handel.
Erfarenhet av globala organisationer och regelverk i flera länder eller regioner.
Erfarenhet av nationell lagstiftning kopplad till modernt slaveri.
Om uppdraget 📌
Plats: Stockholm Distansarbete: 0 % Omfattning: 40 timmar per vecka Startdatum: 14 september 2026 Slutdatum: 1 oktober 2027 Sista dag att ansöka är 5 augusti 2026 Möjlighet till förlängning finns.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156389-2125890". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10017445