Legal Coordinator till fintech-bolag
Academic Work Sweden AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund är på en spännande tillväxtresa och för deras räkning söker vi nu en Legal Coordinator. Här får du en central roll med fokus på att bygga upp effektiva processer inom Legal, Risk & Compliance samt stötta flera olika interna funktioner. För rätt kandidat finns även goda möjligheter att på sikt arbeta med mer kvalificerade juridiska frågor. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vår kund är ett ledande svenskt bolag som utvecklar digitala affärslösningar för företag och rådgivare. Bolaget har en stark marknadsposition, hög tillväxt och spelar en viktig roll i digitaliseringen av svenskt näringsliv. Nu söker vi en ambitiös och strukturerad konsult för rollen som Legal Coordinator som kommer att arbeta nära ledning, Legal och Risk & Compliance med frågor inom bolagsstyrning, intern kontroll, regulatoriska krav och strategiska projekt.
Rollen är inledningsvis främst inriktad på juridisk administration, koordinering och att skapa struktur där du bidrar till hög kvalitet i dokumentation, rapportering och interna processer. För rätt person finns samtidigt goda möjligheter att successivt få stötta i mer kvalificerat juridiskt arbete. Arbetet är främst kopplat till den del av verksamheten som står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av bolagets tillstånd som betalningsinstitut. Det ställer höga krav på struktur, dokumentation och intern kontroll där du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa effektiva arbetssätt och hög kvalitet. Vår kund har dessutom ambitioner att effektivisera arbetet inom Legal, Risk & Compliance med hjälp av AI och ser denna roll som central i det arbetet.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer bli anställd av Academic Work och arbeta på uppdrag hos vår kund. Vi söker dig som kan påbörja uppdraget i början av september och som ser långsiktigt på samarbetet. Vår kunds kontor ligger på Östermalm där de tillämpar en hybridmodell med möjlighet att emellanåt arbeta på distans. I slutskedet av processen kommer vår kund att genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidaten och du kommer att få mer information om det under processens gång.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Legal Coordinator innebär ett brett ansvar där du kombinerar juridisk administration med koordinering och interna kontroller för att effektivisera teamets leveranser.
Sammanställa informations- och beslutsunderlag till styrelse och ledningsforum
Uppdatera avtal och styrdokument samt administrera åtgärdslistor
Utföra löpande inhouse-kontroller och stickprover
Koordinera agendor och säkerställa att tidsplaner hålls genom aktiv stakeholder management
Genomföra mindre utredningar inom områden som DORA, dataskydd och legal
Hämta in och hantera material från olika koncernfunktioner för rapportering
Bidra till att utveckla och effektivisera administrativa arbetssätt med hjälp av AI och automatisering
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom juridik, ekonomi eller annat relevant område
Har grundläggande erfarenhet av juridiskt arbete eller andra liknande arbetsuppgifter
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har ett intresse för AI och erfarenhet av eller god förståelse för hur AI kan användas för att effektivisera administrativa och juridiska arbetsprocesser
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från finansiell verksamhet eller fintech-sektorn
Har tidigare erfarenhet från advokatbyråDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är snabblärd, orädd och har ett stort eget driv. Du är strukturerad och självgående, tar ansvar för dina leveranser och har förmågan att driva uppgifter i mål. Vi tror även att du är socialt skicklig, har en förmåga att bygga goda relationer internt och tycker om att samarbeta med olika delar av verksamheten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UKGAQJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9998755