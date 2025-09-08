Legal Assistant till Nordic Capital
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om rollen
Nordic Capital söker en Legal Assistant till företagets legala avdelning för att supporta bl.a. Partner, General Counsel. Rollen är en viktig och central funktion och ställer höga krav på service, noggrannhet och kvalitet.
Tjänsten passar dig som verkligen trivs i rollen som assistent och som tidigare har arbetat på advokatbyrå, alternativt har erfarenhet inom Private Equity, Corporate Finance, Management Consulting eller närliggande bransch. Vi är ett fartfyllt och dynamiskt team som jobbar i ett högt tempo med snabba förändringar samt korta deadlines. Vi söker en prestigelös person som inte är främmande för att hugga i och lösa små som stora uppgifter på ett noggrant och professionellt sätt.
Du blir även en del av firmans assistentteam som består av tretton assistenter som alla brinner för service på en hög nivå. Det råder en hjälpsam och familjär stämning i gruppen. Publiceringsdatum2025-09-08Kravprofil för detta jobb
Roll och ansvar
Hantering av inkorg, kalender och mötesbokningar
Koordinering och bokning av resor
Koordinera och organisera material och logistik inför styrelsemöten, samt upprätta och hantera styrelseprotokoll
Planera och genomföra middagar och olika events
Upprätta samt uppdatera diverse PowerPoint-presentationer
Underhålla digitala Legal Tech-plattformar
Kandidatprofil
Minst tre års erfarenhet från motsvarande tjänst med goda resultat
Erfarenhet av att arbeta i en högpresterande och snabbrörlig miljö
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, på svenska och engelska
Skicklig användare av Office programmen, främst PowerPoint Dina egenskaper
Organiserad, noggrann och effektiv
Förmåga att kunna prioritera, arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut och lösa problem under arbete i högt tempo
Hög integritet
Tillmötesgående med stor känsla för service
Proaktiv, positiv, utåtriktad och serviceinriktad
Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande sektorspecialiserad private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt service- och industriell teknik.
De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 28 miljarder euro i över 150 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution II med 2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, och Sydkorea.
För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.comSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Nordic Capital med OnePartnerGroup Stockholm. Tillträde så snart som möjligt men det viktigaste är att hitta rätt person. Placering är på Nordic Capitals huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 21.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.nordiccapital.com/sv/ Arbetsplats
Nordic Capital Kontakt
Christina Stenbeck christina.stenbeck@onepartnergroup.se Jobbnummer
9498428