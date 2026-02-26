Leg. veterinär- bli en del av vårt team
Nu behöver vi förstärkning av dig som är legitimerad veterinär och som vill vara med och bli del av ett trevligt och drivet team på djurkliniken Evidensia Nacka. Hos oss finns möjlighet att lära av kunniga kollegor och fortsätta utvecklas inom veterinärmedicin. Vi är en djurklinik med hög kompetens inom flera områden så som ultraljud, akutvård, kirurgi, ortopedi, hud och neurologi. Vi tar emot patienter måndag- lördag och har stängt röda dagar.
Vi är en mellanstor djurklinik som tar emot ca 90 patienter om dagen . Vi jobbar med modern utrustning och för oss är det viktigt med vidareutveckling för att ständigt jobba med hög kompetensnivå som ligger i linje med högkvalitativ evidensbaserad vård. Vi tror starkt på att dela med oss av vår kunskap och hjälpa varandra att växa. Vårt fokus är även på en bra och sund arbetsmiljö för våra medarbetare på kliniken. Idag är vi 15 veterinärer med olika specialistkompetenser och lika många sköterskor som jobbar team med varandra.
Djurkliniken är belägen centralt i Sickla köpkvarter med nära förbindelse till Stockholms innerstad. Här har du närhet till Sickla köpkvarter med flertalet restauranger och affärer, träningsanläggningar samt ett stort naturreservat där du kan ta din lunchpromenad. Under sommaren kan du även passa på att gå ner till sjön där det finns badmöjligheter för både dig och din hund.
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med några års erfarenhet av kliniskt arbete mer merit än så eller om du har en specialiserad inriktning så är du varmt välkommen att söka. Vi jobbar i effektiva team med periodvis då det kan vara högt tempo. Vi söker en person som tillsammans med oss på kliniken kan skapa glädje och trygghet i gruppen och som inte är rädd för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi värdesätter högt en kvalitativ vård där det är viktigt med en hög patientsäkerhet och att du känner dig trygg i gruppen som du jobbar i.
Ort: Sickla Köpkvarter, Planiavägen 11
Omfattning: Heltid, visstid, sommarvikariat, tillsvidare.
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 2026-03-28
För information: Kontakta klinikchef Lisa Bergvall 0707-908990
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
