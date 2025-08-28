Leg. undersköterska till labb på Kry Östertull vårdcentral
Kry Primärvård AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-08-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Norrköping
, Nyköping
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Om Kry Östertull vårdcentral
Kry Östertull vårdcentral är en modern vårdcentral i hjärtat av Norrköping där vi arbetar med att utveckla framtidens primärvård genom en kombination av digitala och fysiska möten. Här finns engagerade kollegor inom flera professioner, ett högt patientfokus och en arbetsmiljö där nytänkande och teamarbete står i centrum. Vill du bli en del av vårt team och vara med och forma framtidens vård?
Om rollen som undersköterska på labbVi söker en engagerad undersköterska till vårt laboratorium på Kry Östertull vårdcentral. Arbetet består huvudsakligen av provtagning och analysering av prover. Du möter patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov. Tjänsten omfattar arbete med olika digitala verktyg. I rollen samarbetar du tätt med alla yrkeskategorier på vårdcentralen.
Arbetsuppgifter för undersköterska på laboratorium Uppgifter inom provtagning, såsom blod- och urinprover samt övriga vanligt förekommande analyser på och utrustning.
Vara ansiktet utåt för vårdcentralen då du träffar många av våra patienter dagligen.
Samarbeta tätt med läkarmottagningen för att säkerställa hög patientsäkerhet och god service.
Kvalifikationer och egenskaper för tjänsten som undersköterska på Kry Utbildad undersköterska med godkänd undersköterskelegitimation.
Erfarenhet av provtagning och laborativt arbete inom primärvård eller närliggande område är meriterande. Du får gärna ha en labbutbildning.
Meriterande att ha jobbat med självständig undersköterskemottagning.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är noggrann, serviceinriktad och sätter alltid patienten i fokus.
Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och tycker om att arbeta i ett team.
Vara stresstålig då patientflödet varierar från dag till dag.
Vi erbjuder dig som undersköterska på laboratorium hos Kry Östertull En arbetsplats där kvalitet, patientsäkerhet och service prioriteras högt.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Stödjande och nytänkande kollegor i en organisation med höga ambitioner kring både medarbetarskap och arbetsmiljö.
Praktisk information om rollen som laborationsundersköterska
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100% Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Arbetstider: Vardagar under vårdcentralens öppettider 8-17 Plats: Kry Östertull vårdcentral, Norrköping
Så söker du jobbet som undersköterska på laboratorium hos Kry ÖstertullLåter tjänsten intressant? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, då vi arbetar med löpande urval. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef på rekrytering@kry.se
. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Vill du veta mer om Kry och våra värderingar? Besök gärna vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
