Leg. underläkare till Öppenvårdspsykiatrin Varberg
2026-02-10
På nationella patientenkäten och senaste AT-rankning ligger psykiatrin i Halland topp i Sverige.
Vi har god tillgänglighet till våra mottagningar i regionen, tillgång till subspecialisering inom beroende och psykos samt bredd i våra allmänteam och yrkesroller. Vi har ett tydligt teampsykiatriskt arbetssätt, vilket gynnar arbetsmiljön. Psykiatrin i Halland utvecklas ständigt och står nu inför flera spännande utvecklingsprojekt.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Att jobba som underläkare är givande och ett nyckelsteg i karriärlivet där du kommer att utveckla dina färdigheter i det dagliga arbetet, det är en merit inför ex ST-tjänst framåt. Det är en chans att finna en trygghet i det kliniska arbetet under trygga former efter AT/BT, finna ett socialt sammanhang och få ett fotfäste i Region Halland och dess organisation, rutiner och journalsystem inför framtiden. I arbetsvardagen har du alltid någon erfaren kollega att fråga samt kontinuerlig handledning.
Arbetsuppgifterna innebär utredning, diagnostik och behandling. Du deltar i teamarbete och samverkan kring våra patienter. Våra mottagningar präglas av en mycket god arbetsgemenskap och arbetsmiljö. Kliniken jobbar aktivt med fortbildning och handledning.
Du kommer att få arbeta med:
- Psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete
- Utvecklingsprojekt och dagligt förbättringsarbete
Som läkare hos oss har du mycket goda möjligheter att vara med och utveckla vården för våra patienter genom din kunskap och ditt engagemang. Möjlighet finns att ingå i jourlinjen.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård.
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vår verksamhetsinriktning Rätt vård i rätt tid! innebär ett ständigt arbete mot ökad kvalitet, kortare ledtider och bättre patientdelaktighet.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. På mottagningen arbetar ca 40 medarbetare i tvärprofessionella team, mottagningen präglas av en positiv anda och det bedrivs kontinuerligt förbättringsarbete.
Mottagningen har två allmänpsykiatriska team, ett DBT-team och ett psykosteam. Man arbetar i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård. I teamen ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, dietist, rehabkoordinator och arbetsterapeut. Målgruppen är personer över 18 år med svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd och suicidalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med affektiva sjukdomar och neuropsykiatri.
Både teamarbetet kring patienterna och det löpande utvecklingsarbetet på mottagningarna bygger på engagemang och god samarbetsförmåga. Du behöver vara tydlig och lyhörd i din kommunikation med patienter och anhöriga.
Du behöver ha god kompetens i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
