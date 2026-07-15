Leg.Tandläkare sökes till Sala
Sala Tandläkarcenter AB / Tandläkarjobb / Sala Visa alla tandläkarjobb i Sala
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala Tandläkarcenter AB i Sala
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi är en praktik i centrum av Sala med goda tåg/ bussförbindelser till Uppsala, Stockholm och Västerås.
Vi söker nu en duktig tandläkare med de rätta kvalitéerna som kan börja hos oss. Vi gör allt från undersökningar till invisalign och implantatoperationer.
Vi vill att du ska trivas med ditt jobb, vara glad och serviceinriktad, sätta patienterna i fokus, då det är viktigt för oss att patienterna tycker vi är de bästa.
Ambition, hög arbetsmoral, empati, ansvarstagande, noggrannhet, god samarbetsförmåga, initiativrikedom, god kommunikationsförmåga och att du har social kompetens värdesätter vi högt. Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift.
I ditt arbete på Sala Tandläkarcenter kommer du att utföra alla förekommande behandlingar såsom undersökningar, lagningar, extraktioner, protetik, implantatprotetik , endodonti, tandkirurgi mm.
Som tandläkare hos oss erbjuder vi dig:
• Konkurrenskraftig lön
• Friskvårdspeng
• Tjänstepension
• Möjlighet till utveckling och utbildning
• Flexibla arbetstider, deltid.
Vi som jobbar här ett glatt team som bryr oss om varandra där alla är lika viktiga.
I dagsläget är vi tre tandläkare, två tandhygienister och fyra tandsköterskor.
Tillträde enl överenskommelse.
Intervjuer sker löpandes
Ej konsult
Känns det här som ett jobb för dig så hör av dig till Anna-Lena Viiri / Klinikchef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sala.tandlakarcenter@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Tandläkarcenter AB
(org.nr 559041-5419)
Drottninggatan 11 A (visa karta
)
733 30 SALA Jobbnummer
10003847