Leg.tandläkare sökes till halvtidstjänst

Visdomstanden AB / Tandläkarjobb / Stockholm
2025-11-17


Visdomstanden är en trivsam mindre mottagning belägen på Södermalm med en tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist.
Vi ser fram emot att utöka verksamheten med en tandläkarkolega till. i början blir tjänsten 50% men med tiden är planen att utöka sysslesättningsgraden på tjänsten.
Vi ser fram emot att jobba med dig som har svensk tandläkarexamen, intresse och nyfikenhet för jobbet och att du delar samma glädje för patienter och människan som vi gör.
Det är en fördel om du har några års erfarenhet, men det är inte avgörande. Det viktigaste är att du har samma tankesätt i vården och att du ser till patienters bästa. Det är viktigt att vi trivs med varandra och med glädje delar samma arbetsplats.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: info@visdomstanden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Visdomstanden AB (org.nr 556549-1387)
Götgatan 21 (visa karta)
116 46  STOCKHOLM

Kontakt
Julijana Stanojevic
info@visdomstanden.se
08-642 89 24

Jobbnummer
9606873

