Leg tandläkare Hammarstrand
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Hammarstrand / Tandläkarjobb / Ragunda Visa alla tandläkarjobb i Ragunda
2025-08-19
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Hammarstrand i Ragunda
Vi behöver bli fler och söker nu en tandläkare till vår klinik i Hammarstrand. Om du vill jobba på en liten klinik i glesbygd med alla olika patientgrupper på din fulla kompetens så kan det här vara något för dig!
Kliniken ligger i samma byggnad som hälsocentralen och har fyra behandlingsrum i fräscha lokaler som självklart är utrustade med intraoral kamera, panoramaröntgen och digital skanner. Vi arbetar i T4 och Onepix. Folktandvården har merparten av sin specialistklinik i Östersund.
Att arbeta på kliniken innebär ett samarbete inom och mellan alla yrkeskategorier för att ge patienterna bästa tänkbara vård. Du erbjuds ett samarbete med glada, erfarna och engagerade arbetskamrater, som har roligt tillsammans på jobbet. Beredskapen att hjälpa varandra är hög. Vi vill se både verksamheten och individer utvecklas och växa. Du får själv vara delaktig i att så långt som möjligt skapa arbetstider som svarar mot dina önskemål.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom ett brett område med barn och vuxentandvård samt våra prioriterade grupper. Flexibilitet, ansvar och engagemang är egenskaper som vi värdesätter, och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vare sig du har tidigare erfarenheter av tandläkaryrket, nyutexaminerad eller kanske i slutet av din tandläkarutbildning så är du varmt välkommen att söka till oss.
Vi erbjuder handledning av våra inspirerande och mycket kompetenta tandläkare på kliniken samt deltagande i vårt handledningsprogram under två år. Utvecklingsplan skapas årligen tillsammans med din chef för en individuell kompetensutveckling.Kvalifikationer
* Svensk tandläkarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* B-körkort
* Vana av T4, meriterande
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan ske löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Folktandvården i länet har femton allmäntandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet. I Östersund finns specialisttandvård som också är en del i folktandvårdens verksamhet.
För medarbetarna i Folktandvården Region Jämtland Härjedalen erbjuds olika förmåner som t.ex:
• Glesbygdstillägg
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Tjänstepension
• Personalförening
• Förmånsportal via Benify
• Extra semesterdagar efter 40
• Arbetstidsmodell 80-90-100
Ring oss gärna så berättar vi mer!https://regionjh.se/jobbfolktandvarden
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Hammarstrand Kontakt
Enhetschef/Verksamhetschef
Elisabeth Wasell elisabeth.wasell@regionjh.se 076 135 73 94 Jobbnummer
9464053