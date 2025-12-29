Leg Tandhygienist - Gärdet
Dental Business Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dental Business Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Välkommen till Gärdets trevligaste klinik!
Kliniken har förmånen att ha motiverade patienter. Här arbetar två tandläkare och två tandsköterskor. Vi är kunniga inom allmäntandvård och estetisk tandvård. Vi är absolut villiga att hjälpa till att nästa medarbetare (du?) ska landa väl.
Vår nästa TandhygienistVi har alltid haft en tandhygienist och kan inte tänka oss att arbeta utan en sådan viktig medarbetare. Eftersom vår nuvarande tandhygienist vill byta riktning så letar vi nu den rätta som kan ersätta henne. Våra patienter är vana vid att regelbundet få det stöd som de behöver på individnivå. Vi tänker oss att du arbetar minst fyra dagar per vecka men på sikt får du gärna arbeta ännu mer.
Kliniskt önskar vi att du känner dig trygg i din yrkesroll och att du får goda resultat i dina behandlingar. Vi ser gärna att du har stort intresse för det informativa och det viktiga samspelet med patienten. Vi ställer krav på att du behärskar svenska perfekt både i tal och skrift. Överhuvudtaget så söker vi en teammedlem som är prestigelös och som gärna hugger i där det behövs och tycker det är roligt att arbeta nära med dina tandläkare.
Plus i kanten - om du redan kan Muntra
______________________________________________________________________
Rekryteringsuppdraget tas om hand av oss på Dental Business Group Rekrytering
Vi hjälper tandvårdsverksamhet att nå sin fulla potential genom hitta de rätta lagspelarna. Rätt person på rätt plats.
Vi ser fram emot din ansökan - eller kanske känner du någon som du kan tipsa om någon som passar?
Anmäl ditt intresse genom att skriva ett personligt brev och ett CV. Vi vill gärna även ha några starka referenser förberedda. För mer information gällande denna tjänst går det bra att kontakta via chatten eller kontakta Tandhygienisten Åsa Lindgren 079-0760419. Rekryteringen sker löpande och vi finns tillgängliga utanför kontorstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6617239-1768009". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dental Business Group AB
(org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Tessin Dental (visa karta
)
115 33 STOCKHOLM Kontakt
Åsa Lindgren asa.lindgren@dentbiz.se 079-076 04 19 Jobbnummer
9664995