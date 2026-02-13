Leg Sjuksköterskevikarie i sommar
2026-02-13
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Välkommen till ett engagerat, hjälpsamt och utvecklande hälso- och sjukvårdsteam, vi är stolta över vår verksamhet och kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete i en fantastisk omgivning och natur.
Vill du vara med och göra skillnad för andra? Är du en person som tycker om utmaningar och utveckling?
För dig som arbetar mer än 240 h under juni, juli och augusti (15/6-23/8 ) utgår en bonus på 7000 kr.
Åre kommun stäcker sig från Hallen i öst till Duved i väst och det omfattar särskilt boende, hemtjänst samt sjukvård i hemmet för äldre och funktionshindrade. I arbetsuppgifterna ingår ansvar att planera och genomföra hälso- och sjukvårdsåtgärder. Detta sker genom dina insatser direkt till person eller genom handledning, delegering och uppföljning. Vi arbetar tillsammans med omvårdnadspersonal på särskilt boende, i hemtjänsten samt inom kommunens verksamheter för funktionsstöd. Du har en viktig roll i samarbete med övriga professioner kring individen. I arbetet ingår ansvar för att utreda och fatta beslut enligt gällande lagstiftning och genomföra uppföljningar. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillstånd och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare.Kvalifikationer
* Du har adekvat utbildningsnivå och erfarenhet.
* Du behöver ha ett aktiverande förhållningssätt med den enskildes delaktighet och medverkan i fokus.
* Du är en god organisatör, serviceinriktad och ansvarskännande samt kan utföra arbete både självständigt och i team.
* Du är lätt att samarbeta med, bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp.
* Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
* Du kommer att ha din huvudsakliga placering i Järpen, arbetet är både inom säbo och ordinärt boende. Dagtid, vardagar och helg med möjlighet att själv påverka ditt schema i samråd med dina kollegor. Om du önskar även kväll/natt.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
