Leg sjuksköterska till vårdcentral

Hälsohuset I Enköping Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Enköping
2026-06-17


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Då en av våra kollegor skall vidareutbildas, söker vi till Hälsohuset i Enköping en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av Primärvård, omfattning 100 % eller efter överenskommelse.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Vi håller till nyrenoverade lokaler centralt i Enköping.
Vi söker nu en sjuksköterska, med erfarenhet av vårdcentralsarbete och främst vana av telefonrådgivning.
Meriterande är erfarenhet av äldremottagning och/eller diabetes.
Du är välkommen att söka tjänsten, om du har erfarenhet av sedvanligt vårdcentralsarbete.
Hälsohuset ligger centralt till i Enköping och är en vårdcentral med både Företagshälsovård och husläkarmottagning via avtal med Region Uppsala.
Arbetstid vardagar 8 00 - 17 00, men möjlighet att kunna påverka eget schema.
Hälsohuset har funnits i Enköping sedan 1987 och vi ökar konstant vår husläkarlistning.
Vana av Cosmic är ett krav.
Hälsohuset är en trevlig och familjär arbetsplats och då behöver du som person vara trevlig, flexibel och har lätt för att samarbeta.
Vi förbehåller oss rätten att anställa under löpande urval, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Tillträde 1 september eller enl. överenskommelse.
Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: annika.jernberg@privat.regionuppsala.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hälsohuset I Enköping Aktiebolag (org.nr 556277-5774)
Kungsgatan 5 (visa karta)
749 49  ENKÖPING

Arbetsplats
Hälsohuset i Enköping AB

Kontakt
Verksamhetschef
Annika Jernberg
annika.jernberg@privat.regionuppsala.se

Jobbnummer
9968368

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