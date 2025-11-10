Leg. sjuksköterska till kvällspatrull
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal primärvård i kvällspatrullen.
Som sjuksköterska är du en del i att upprätthålla patientsäkerhet i Landskrona Omsorg AB. Du kommer att arbeta tillsammans med en grupp omvårdnadsansvariga sjuksköterskor där du kommer att få tillgång till stöd och hjälp. Inom Landskrona Stad finns det en HSL-grupp med utökade delegeringar. De utökade delegeringarna och hantering av HSL-gruppens undersköterskor sker via sjuksköterskorna i hemsjukvården. Vi är samlokaliserade i ett hus vid Kungsgatan 15 med olika professioner som arbetar med våra patienter, vilket ger nya perspektiv och ökad kvalitet för patienter inskrivna i hemsjukvård ordinärt boende, LSS-boende och vård- och omsorgsboende. Uppdraget innefattar traditionella arbetsuppgifter för en sjuksköterska inom kommunal primärvård. Att stödja och entusiasmera personal, anhöriga och andra vårdgivare ingår som en del av dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär kontakter inom den egna verksamheten och med andra vårdgivare, slutenvård, primärvård och ambulans i regionen. Du kommer att vara i kontakt med medicinteknik och med patienter som har komplexa vårdbehov. Du behöver god datorvana och du behöver kunna hantera modern teknik. Vi vill att ditt arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Som person har du ett bra bemötande, arbetar för goda resultat och tar ansvar. Du arbetar metodisk och med ett vetenskapligt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker distriktssköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre alternativt allmänsjuksköterska. Erfarenhet av arbete inom kommunal vård, palliativ vård, slutenvård och primärvård är meriterande. God vana att dokumentera i journalsystem. I Landskrona lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
