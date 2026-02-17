Leg sjuksköterska som bitr. verksamhetschef
Nötkärnan Gårdsten Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-02-17
Visa alla jobb hos Nötkärnan Gårdsten Vårdcentral AB i Göteborg
Nu ska 10000 människor i Gårdsten få en ny vårdcentral!
Vill du vara med från allra första början - och bygga upp något på riktigt?
Nu startar vi en helt ny vårdcentral i Gårdsten, och söker en biträdande verksamhetschef som vill kombinera kliniskt arbete med att skapa en vårdcentral med patienten i centrum.
Det här är inte rollen för dig som vill kliva in i något färdigt. Det här är rollen för dig som vill vara med och bygga upp. För rätt person är det här en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt, kultur och struktur från grunden.
Vårdcentralen öppnar 1 september 2026, vi vill att du är med från starten.

Publiceringsdatum 2026-02-17

Om företaget
Vårdcentralen är medarbetarägd och ligger mitt i Gårdsten.
Vi vill skapa en verksamhet med öppna dörrar, både för patienter och medarbetare. En verksamhet där vi känner våra patienter och samverkar med lokalsamhället. Vi jobbar i en mångkulturell miljö med patienter från världens alla hörn, med olika bakgrunder, språk och åldrar. Vår verksamhet bygger på tillgänglighet, kontinuitet och långsiktighet, engagemanget för patienterna är avgörande.
Om rollen
Som biträdande verksamhetschef har du en nyckelroll i den dagliga driften och i att bygga upp verksamheten, självklart tillsammans med verksamhetschef och övriga arbetskamrater. Rollen kombinerar operativt ledarskap med patientmöten och annan klinisk tjänstgöring. Du är en närvarande ledare i vardagen.
Du arbetar nära medarbetare och patienter och är en viktig kulturbärare i en verksamhet som sätter kvalitet, tillgänglighet och gott bemötande i centrum. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad.
Tjänsten som biträdande verksamhetschef är på heltid, med sex månaders provanställning, för att därefter övergå till en tillsvidaretjänst. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast i mitten av augusti.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet från primärvård. Du behöver trivas i patientmötet och gilla bredden och variationen i arbetet på en vårdcentral. Du vill vara med och forma och bygga upp en verksamhet. Som person är du trygg, prestigelös, lösningsorienterad och har ett stort engagemang.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap, men vi lägger större vikt vid rätt inställning, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar.

Så ansöker du
Om detta låter intressant, hör gärna av dig så berättar vi mer!
Skicka din ansökan till Anna Aleniusson, HR-chef: anna.aleniusson@notkarnan.se
För frågor om tjänsten kontaktar du Malin Lagerberg, verksamhetschef: malin.lagerberg@notkarnan.se
Vi ser fram emot att höra från dig, varmt välkommen!

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: anna.aleniusson@notkarnan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nötkärnan Gårdsten Vårdcentral AB
411 16 GÖTEBORG Jobbnummer
9747636