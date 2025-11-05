Leg. sjuksköterska, natt
Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning / Sjuksköterskejobb / Tjörn Visa alla sjuksköterskejobb i Tjörn
2025-11-05
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision. Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vill du bli en del av vårt engagerade team? Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta inom Kommunal primärvård. Tjänsten är huvudsakligen förlagd till natt, men viss kvällstjänstgöring kan bli aktuell.
Du erbjuds ett fritt och omväxlande arbete i både särskilt och ordinärt boende.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser.
* Handleda omvårdnadspersonal på olika enheter.
* Ansvara för läkemedelshantering med hjälp av verktygen Pascal och Alfas digitala signering.
* Delegera personal i läkemedelshantering inom ordinärt boende, särskilda boenden och daglig verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för Hälso- och sjukvård i ordinärt boende och på särskilt boende.
Erfarenhet från liknande roller är meriterande, men vi värdesätter din vilja att lära och utvecklas i vårt engagerade team.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, göra medicinska bedömningar och agera med kvalitet i fokus. Du har lätt för att samarbeta, tar ansvar och är flexibel. Som medarbetare bidrar du till ett positivt arbetsklimat och samverkar med olika aktörer för att skapa den bästa vården för våra patienter.
Vi värderar personlig lämplighet högt och söker någon som delar socialförvaltningens värderingar: helhetssyn, respekt och fokus på de vi finns till för.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2025/181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/ Arbetsplats
Tjörns kommun, Kommunal primärvårdsavdelning Kontakt
Enhetschef
Lena Björkqvist 0766-34 16 43 Jobbnummer
9589984