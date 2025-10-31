Leg sjuksköterska natt
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Gnesta Visa alla sjuksköterskejobb i Gnesta
2025-10-31
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
jjjjPubliceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vår uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård av god kvalitet med ett gott bemötande inom kommunens alla ansvarsområden. Du har ansvaret för vårdtagarnas omvårdnad genom bland annat rådgivning, medicinska bedömningar och läkemedelshantering. Arbetet består också av handledning, rådgivning och stöd till omvårdnadspersonalen. Även om du arbetar självständigt så kommer du också arbeta i team med engagerade och kompetenta kollegor.
Nattjänstgöringen innebär att du delvis arbetar ensam i din yrkesroll. Därför söker vi dig som kan arbeta självständigt, är flexibel och kan planera tiden på ett bra sätt.Kvalifikationer
Svensk leg som sjuksköterska och erfarenhet av kommunalt arbete är meriterande.
För att lyckas i rollen hos oss ser vi gärna att du:
• har ett strukturerat arbetssätt och är van att fatta egna beslut och göra
prioriteringar.
• är lösningsfokuserad, har god samarbetsförmåga och att du med ditt engagemang
bidrar till en god arbetsmiljö.
B-körkort samt vana att köra bil är ett krav. Du kan uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift. Tidigare arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
Nattarbete med tjänstgöring var tredje helg.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1391753". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Monica Persson monica.persson@gnesta.se 0158-275 518 Jobbnummer
9582553