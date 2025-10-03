Leg. Sjuksköterska kväll/natt
2025-10-03
Vill du arbeta med sjukvård i hemmet i ordinärt och särskilt boende på jourtid?
Då är detta tjänsten för dig!
Som sjuksköterska på kväll och natt behöver du vara trygg, lättlärd och flexibel samt kunna göra självständiga bedömningar och prioriteringar samtidigt som du kan samarbeta med kollegor och omvårdnadspersonal på olika plan. Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
När du arbetar som leg. Sjuksköterska på jourtid i Karlshamns kommun planerar och genomför du ditt arbete självständigt i samförstånd med övriga kollegor. Du arbetar med din arbetslista för arbetspasset samt tar emot akuta ärenden via jourtelefonen. Du har även en arbetsledande funktion gentemot delegerad omvårdnadspersonal och utgår alltid från patienternas behov i centrum.
Som sjuksköterska i kväll och nattorganisationen arbetar du kvällar och nätter samt var tredje helg, sysselsättningsgrad är något vi är flexibla med. Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• B-körkort för manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet samt teamarbete.
Vi söker dig som
• Känner dig trygg i din profession och kan arbeta självständigt
• Har ett gott samarbete både med kollegor och andra samverkanspunkter
• Kan organisera och strukturera samt vara flexibel och engagerad
• Har lätt för att ta initiativ samt månar om kvalitet och patientsäkerhet
• Känner dig trygg med att använda datorer och teknikska hjälpmedel
• Har en god kommunikativ förmåga
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
• Möjligheter till kompetensutveckling
• Som tillsvidareanställd inom Karlshamns kommun så får du tillgång till vår Personalklubb som erbjuder friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, medlemsrabatter m.m.Övrig information
• Intervjuer sker löpande
• Tillträde efter överenskommelse
• Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i ansökan
• Vid intervju kontrolleras rätten att arbeta i Sverige och belastningsregister
Enligt ett politiskt beslut ska Karlshamns kommun be om ett utdrag ur polisens belastningsregister i samband med denna anställning inom Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "kontrollera egna uppgifter" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
För ytterligare information kontakta
Enhetschef Marlene Gustafson, 0454-56 30 63
Fackliga företrädare Vårdförbundet;
Pernilla Berglund, 0454-819 82
Ida Nilsson, 0454-56 30 35
Sista ansökningsdag
2025-10-26
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
