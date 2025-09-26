Leg. Sjuksköterska Hemsjukvården
Perstorps kommun / Sjuksköterskejobb / Perstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Perstorp
2025-09-26
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorps kommun i Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Är du en engagerad och erfaren sjuksköterska som söker nya utmaningar och vill göra skillnad varje dag? Då kan du vara den vi letar efter till vårt trivsamma och framåtsträvande team i hemsjukvården!
Här får du möjlighet att arbeta nära patienterna och verkligen påverka deras vård och livskvalitet.
Du tillsammans med kollegorna kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och förbättra vår verksamhet, med fokus på att implementera god och nära vård.
Tjänsten erbjuder variation i arbete under både dagtid och kvällar, inklusive var fjärde helg, där du får chansen att självständigt ansvara för hela kommunen under vissa pass. Detta ger dig både ansvar och frihet i ditt arbete.
Vi söker en sjuksköterska som gärna har erfarenhet av kommunal hälso-och sjukvård, tycker om utmaningar och jobba med förändringsarbete.
Perstorp är Skånes minsta kommun, men med stora möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här värdesätter vi varje medarbetares bidrag och du blir en del av ett tight och engagerat HSL-team som tillsammans arbetar för att sätta patienterna i fokus. Med en inspirerande arbetsmiljö och möjlighet till personlig och professionell utveckling, ser vi fram emot att välkomna dig ombord på vår resa mot att erbjuda ännu bättre vård.
Är du kanske den vi söker till vårt härliga HSL-gäng? Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra ett specifikt område i kommunen där du ansvarar för cirka 25 patienter. Dina arbetsuppgifter inkluderar att bedöma och tillgodose individuella omvårdnadsbehov, leda hälso- och sjukvårdsinsatser samt läkemedelshantering. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor och övriga professioner i teamet, vilket ger dig en bred och stimulerande arbetsdag. Du kommer också att ha en viktig roll i att handleda och stödja medarbetare i medicinska frågor, jobba med kompetensförsörjning genom att vara delaktig i utbildningar för personal. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är strukturerad men flexibel, och har förmågan att prioritera även i hektiska situationer. Du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta med människor, där din empatiska förmåga och ditt engagemang kommer att göra en verklig skillnad.Anställningsvillkor
Urval och rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med och forma framtidens vård i Perstorp Kommun? Vi ser fram emot att höra från dig!
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/70". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps kommun
(org.nr 212000-0910) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, HSL Kontakt
Marie Andersson 0435-39192 Jobbnummer
9527445