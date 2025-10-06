Leg sjuksköterska Gnesta kommun
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Gnesta Visa alla sjuksköterskejobb i Gnesta
2025-10-06
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Gnesta kommun har du ansvar för ett geografiskt område eller vårdboende. Du arbetar i team tillsammans med övriga professioner. Du planerar din dag mesta dels själv men också tillsammans med dina kollegor. Din arbetsdag är varierande och lärorik då du gör olika bedömningar, undersökningar, provtagningar, såromläggningar samt handleder personal. Din arbetstid är förlagd övervägande dagtid men kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi söker nu en sjuksköterska med tjänstgöring främst inom hemsjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har svensk leg som sjuksköterska
• har B-körkort samt vana att köra bil
• kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
• har god datorvana
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för oss. Vi letar efter just dig som har ett genuint intresse för människor. Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med de människor du möter och vårdar.
Som person är du van att ta stort ansvar. Du är strukturerad och kan lätt skapa dig en helhetsbild. Ditt glada humör bidrar till en positiv arbetsmiljö och stärker vår gemenskap.
Varmt välkommen till oss!
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Rekrytering sker fortlöpande.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1389448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Monica Persson monica.persson@gnesta.se 0158-275 518 Jobbnummer
9541010