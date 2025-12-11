Leg. Sjuksköterska Capio Vårdcentral Malmö Västra Hamnen

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-12-11


2025-12-11

På Capio Vårdcentral Malmö Västra Hamnen har vi tillsammans skapat en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård, alla samlade under samma tak. Vi är ett härligt gäng på ca 45 medarbetare med olika professioner, distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, allmänspecialister, ST-läkare, medicinska sekreterare och administratörer som tillsammans gör skillnad för våra ca 14 000 listade patienter - idag och genom hela livet.
Hos oss finns lättakut, primärvårdsmottagning och specialistmottagningar som diabetes, hypertoni och astma/kol. Vi har även MVC, BVC, fysioterapeuter, psykologer och här finns ett laboratorium både för planerad och akut provtagning.
Vår vårdcentral ligger i vackra västra hamnen, ett stenkast från vattnet och nära allmänna kommunikationer.
Vi söker dig sjuksköterska med intresse för, och gärna med erfarenhet av, arbete på vårdcentral. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del i teamet runt patienten, tillsammans med dina kollegor ansvarar du för rådgivning och triagering i telefon och i vår chatt. Du tar emot patienter vid så väl planerade som akuta mottagningsbesök.
Arbetet är till stor del självständigt där du förväntas egna bedömningar och fatta beslut. Vi arbetar dagligen med sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med andra professioner rondar.
Introduktion av kunniga kollegor på en utvecklande och spännande arbetsplats

Kollektivavtal

Positivt arbetsklimat

Kompetensutveckling, både internt och externt

Friskvårdsbidrag

Frukost varje dag

En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet, gärna av arbete i primärvården. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Hittar vi rätt kandidat för tjänsten kan den komma att tillsättas tidigare, så tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Lön enligt överenskommelse

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), http://www.capio.se

Capio

Malin Otthén
malin.otthen@capio.se
+46708270638

9638730

