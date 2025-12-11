Leg. Sjuksköterska Capio Vårdcentral Malmö Västra Hamnen
2025-12-11
På Capio Vårdcentral Malmö Västra Hamnen har vi tillsammans skapat en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård, alla samlade under samma tak. Vi är ett härligt gäng på ca 45 medarbetare med olika professioner, distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, allmänspecialister, ST-läkare, medicinska sekreterare och administratörer som tillsammans gör skillnad för våra ca 14 000 listade patienter - idag och genom hela livet.
Hos oss finns lättakut, primärvårdsmottagning och specialistmottagningar som diabetes, hypertoni och astma/kol. Vi har även MVC, BVC, fysioterapeuter, psykologer och här finns ett laboratorium både för planerad och akut provtagning.
Vår vårdcentral ligger i vackra västra hamnen, ett stenkast från vattnet och nära allmänna kommunikationer.
Din roll
Vi söker dig sjuksköterska med intresse för, och gärna med erfarenhet av, arbete på vårdcentral. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del i teamet runt patienten, tillsammans med dina kollegor ansvarar du för rådgivning och triagering i telefon och i vår chatt. Du tar emot patienter vid så väl planerade som akuta mottagningsbesök.
Arbetet är till stor del självständigt där du förväntas egna bedömningar och fatta beslut. Vi arbetar dagligen med sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med andra professioner rondar.
Vi erbjuder dig
Introduktion av kunniga kollegor på en utvecklande och spännande arbetsplats
Kollektivavtal
Positivt arbetsklimat
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet, gärna av arbete i primärvården. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Hittar vi rätt kandidat för tjänsten kan den komma att tillsättas tidigare, så tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Capio Kontakt
Malin Otthén malin.otthen@capio.se +46708270638 Jobbnummer
