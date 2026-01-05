Leg sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten finns kompetens utifrån många professioner och vi arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utveckling av verksamheten. Vi har också ett nära samarbete med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom hälso- och sjukvården för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Skellefteå är en arbetsplats där du möts av ett engagerat team, en varm och inkluderande kultur samt goda möjligheter att påverka och utvecklas. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg miljö för både patienter och kollegor, med fokus på samarbete, omtanke och ständig förbättring.
Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö i nya lokaler och värnar om att alla ska känna sig sedda och uppskattade. Fika tillsammans och gemenskap är en naturlig del av vardagen, och vi tror på vikten av att trivas och ha roligt på jobbet.
Nu söker Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten en sjuksköterska till mottagningen i Skellefteå med intresse för barn- och ungdomspsykiatri. Detta vikariat är under minst 6 månader, eventuellt längre.
Vill du veta mer om oss? Vi finns på instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
I ditt arbete möter du barn och ungdomar upp till 18 år som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för uppföljning av bland annat CS och SSRI och annan farmakologisk behandling. Även arbetsuppgifter inom bedömning och behandling kan vara aktuella beroende på tidigare erfarenhet och utbildning. Med patienten och dennes familj i centrum ges vården i nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Din introduktion anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Hos oss erbjuds du handledning och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Resor till Umeå och Lycksele kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har förmågan att se helheten och viljan att verka för en arbetsplats där patienten alltid kommer först. Du bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare för våra patienter. Det är meriterande om du har en vidareutbildning i psykiatri och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar.
Vi tror att du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg ser både individen och dess närstående. Ditt helhetsfokus hjälper dig att kartlägga och påverka de faktorer som inverkar på patientens hälsa och mående. Du är ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till förändringar och värdesätter ett tvärprofessionellt arbete, samarbete, engagemang och kollegialt stöd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef Skellefteå
Erika Bergmark Erika.Bergmark@regionvasterbotten.se 070-226 76 52 Jobbnummer
9668548