Leg Sjuksköterska
Pajala Kommun / Sjuksköterskejobb / Pajala Visa alla sjuksköterskejobb i Pajala
2026-07-22
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala Kommun i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land – Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska till Pajala kommun.
Som sjuksköterska på Pajala kommun har du ett varierat och självständigt arbete. Dina arbetsuppgifter är bland annat medicinska bedömningar, läkemedelshantering, såromläggning och vård i livets slut. Arbetet innebär ett stort eget ansvar med varierade arbetsuppgifter och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll.
Arbetstiden är förlagd måndag- fredag, dagtid.
En viktig del i arbetet är att handleda, stötta och utbilda/delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal.
Du ingår i kommunens Hälso- och Sjukvårdsenhet som förutom sjuksköterskor består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och distriktssköterskor.Kvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska
• Du har ett personcentrerat förhållningssätt
• Du trivs med att arbeta självständigt och i team
• Du har god kommunikationsförmåga
• Erfarenhet av kommunal vård eller korttidsboende är meriterande
• Har B-körkort (krav)
Innan anställning ska registerutdrag uppvisas enligt lag 2026:43 Lag om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-08-31 .
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
För vissa tjänster i Pajala kommun krävs det enligt lag uppvisande av giltigt utdrag ur belastnings- och/eller misstankeregistret före anställning.
I Pajala kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Det innebär att lönen sätts utifrån gällande kollektivavtal- allmänna bestämmelser inkl. bilagor samt kommunens lönepolicy. Vid nyanställning görs en individuell bedömning av lönen sett utifrån de krav som ställs på befattningen. Inom kommunals avtalsområde är lägsta ingångslön 23 638kr. För medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är ingångslönen 25 798kr.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337000-2026-118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala Kommun
(org.nr 212000-2718)
Pajalan kunta (visa karta
)
984 85 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun Kontakt
Marielle Nyberg marielle.nyberg@pajala.se +4697812135 Jobbnummer
10008949