Leg. Sjuksköterska

2026-02-13
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.

Publiceringsdatum: 2026-02-13

Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill bidra till människors hälsa och välmående genom sitt engagemang och professionella omsorg. Är du en person som brinner för att ge högkvalitativ vård och som värdesätter ett gott samarbete med kollegor? Då kan du vara den vi letar efter. Hos oss gör din insats verklig skillnad.
Som sjuksköterska har du en central roll i att säkerställa våra brukares välmående. Du ansvarar för omvårdnaden av ett specifikt antal kunder, där dina uppgifter innefattar att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser och leda omvårdnadsarbetet. Du arbetar förebyggande för att främja kundernas hälsa och välbefinnande, samt ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och planering. I dagsläget är ni två sjuksköterskor på ca 30 brukare.
Du har ett nära samarbete i teamet med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, anhöriga, omvårdnadspersonal, administratör och enhetschef. I din dagliga verksamhet handleder och delegerar du uppgifter till omvårdnadspersonal, och du har ett stort ansvar för att ständigt bidra till verksamhetens utveckling och kvalitét.
Område Östra består av tre enheter med Vendelgården som knutpunkt, särskilt boende, korttidsenhet och en hemtjänstgrupp. Sjuksköterskorna på området har ett nära och uppskattat samarbete.
Arbetstiderna är schemalagda och innebär mestadels dagtid på sin enhet men även kvälls- och helgpass ingår då man tillsammans med kollega/kollegor har ett större område att ansvara för. De passen fördelar sjuksköterskorna på samarbetsområdet tillsammans vilket ger möjlighet att påverka sitt schema.Kvalifikationer
Legitimation
Legitimerad sjuksköterska
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Datakunskap
Goda datakunskaper/datorvanaKörkortskrav
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Rekryteringen kommer att ske löpande. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Tierps kommun
Tierps kommun, Vendelgården Särskilt boende

Kontakt
Enhetschef
