Leg. sjuksköterska -

AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Vingåker
2025-09-29


Big Care söker Två -tre sjuksköterskor till särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinderomsorgen i Vingåkers kommun.
Gäller jourtid där sjuksköterskan har jourverksamhet för samtliga områden. Schemalagd arbetstid kväll och helgdagar. Tjänstgöring varannan helg.

Tid: 2025-10-20 - 2026-02-08 med ev. förlängning ytterligare 3 månader.

Krav: körkort och leg. sjuksköterska. Arbetat som leg. sjuksköterska i minst 1 år inom hemsjukvård eller särskilt boende. Goda referenser från tidigare chef.

Boende ingår i uppdraget!
Kvalifikationskrav
Svenskt sjuksköterskelegitimation
Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Minst 1 års arbetserfarenhet av kommunal hemsjukvård eller SÄBO
Körkort
Adekvat svenska i tal såväl som skrift

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Big Care (org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/

Arbetsplats
Big Care

Kontakt
John
john@bigcare.se
0709993322

Jobbnummer
9530448

