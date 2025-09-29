Leg. sjuksköterska -
AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Vingåker
2025-09-29
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
, Katrineholm
, Flen
, Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Big Care söker Två -tre sjuksköterskor till särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinderomsorgen i Vingåkers kommun.
Gäller jourtid där sjuksköterskan har jourverksamhet för samtliga områden. Schemalagd arbetstid kväll och helgdagar. Tjänstgöring varannan helg.
Tid: 2025-10-20 - 2026-02-08 med ev. förlängning ytterligare 3 månader.
Krav: körkort och leg. sjuksköterska. Arbetat som leg. sjuksköterska i minst 1 år inom hemsjukvård eller särskilt boende. Goda referenser från tidigare chef.
Boende ingår i uppdraget!
Kvalifikationskrav
Svenskt sjuksköterskelegitimation
Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Minst 1 års arbetserfarenhet av kommunal hemsjukvård eller SÄBO
Körkort
Adekvat svenska i tal såväl som skrift Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9530448