Leg Psykoterapeut Sökes Till Prima Psykoterapienhet
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Psykologjobb / Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund med patienten i fokus. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
Nu söker vi en legitimerad psykoterapeut för en tillsvidareanställning på PRIMA Psykoterapienhet. PRIMA Psykoterapienhet är en mottagning som arbetar med psykoterapibedömningar och genomför tidsbegränsade målinriktade psykoterapier för patienter företrädelsevis från våra allmänpsykiatriska mottagningar och i vissa fall även från våra psykosmottagningar. Enheten ligger på Danderyds sjukhusområde tillsammans med ett antal andra enheter inom PRIMA Psykiatri.
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu leg. psykoterapeut som uppskattar ett självständigt arbete med kollegor
Tjänsten innebär psykoterapibedömningar och tidsbegränsade målinriktade psykoterapier för patienter företrädelsevis från PRIMAs allmänpsykiatriska mottagningar och i vissa fall även från PRIMAs psykosmottagningar. Handledning av kollegor kan också ingå. Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut.
Vi ser gärna att du har kompetens och erfarenhet inom EMDR och/eller Prolonged exposure.
Har du därutöver intresse för att handleda kollegor inom företaget kan du vara den vi söker.
Du har god förmåga att både planera och genomföra ditt arbete självständigt och att samarbeta med övriga kollegor samt även med andra mottagningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter god samarbetsförmåga, prestigelöshet, kommunikativa färdigheter och en person som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Goda kunskaper i svenskt tal och skrift samt datorkunskaper i relevanta vårdsystem är ett grundläggande krav.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sex månaders provanställning.
Låter detta intressant är du varmt välkommen att söka tjänsten! Om du har några frågor kan du kontakta enhetschef Catharina Theve, catharina.theve@prima.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
PRIMA Barn-och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård inom barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri. PRIMA tar ansvar och har alltid patienten i fokus. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
PRIMA Vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna personer från 18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vi bedriver allmänpsykiatrisk vård samt psykosvård och uppdraget innefattar även neuropsykiatriska utredningar. Vårt upptagningsområde är nordöstra Stockholm med kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
PRIMA Psykoterapienhet ligger på Danderyds sjukhusområde i samma hus som ett antal andra enheter inom PRIMA Psykiatri. Hos oss arbetar sex psykoterapeuter men i samma hus finns läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator och medicinska sekreterare.
PRIMA Psykiatri är en del av Prima vård, ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter med stor bredd. Bolaget har omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är sedan 2018 huvudägare.
Prima Vård har idag verksamhet inom fyra affärsområden (Psykiatri, Primärvård, Barn- och kvinnohälsa samt Arbetsliv) med drygt 3 500 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Carlsgatan 6 (visa karta
)
211 20 STOCKHOLM
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Catharina Theve catharina.theve@prima.se Jobbnummer
9817551