Leg psykolog, vikariat på 6 månader
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Vi är en vårdcentral i nyrenoverade lokaler, centralt på Södermalm i Stockholms innerstad, med närhet till T-bana, buss och pendeltåg. Vi är en mottagning med ca 11 000 listade patienter. Hos oss blir du en del av ett kompetent team med specialiserade läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Vårt teambaserade arbetssätt ger dig möjlighet till nära samarbete över professionsgränser, vilket ger breddad kunskap och ett helhetsperspektiv på vårdkedjan.
Din roll
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, och som är intresserad och har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Vi har uppdraget "första linjens psykiatri" för vuxna, dvs den nivå i vården som möter personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa.
Vårt PS-team består av 3 psykologer. Tillsammans arbetar vi strukturerat och patientnära. En gång per månad erhålls handledning i PS-teamet med en extern handledare.
Möjlighet finns att delvis arbeta hemifrån. Dock ej enbart, då vi värdesätter samarbete-och teamarbete.
Vikariat på 6 månader (9/9-26- 9/4-27) med anledning av att en kollega är föräldraledig. Vikariatet är på 80%-90%.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal • Närvarande chef
Om dig
Du är trygg i både person och profession, och har lätt för att samarbeta. Har du egna idéer, så låt oss veta. Grupper, iKBT eller något annat? Önskvärt är att du har yrkeserfarenhet, och meriterande är att ha arbetat på vårdcentral tidigare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemen TakeCare.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026 08 31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095684-2108796". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Wollmar Yxkullsgatan 25 (visa karta
)
118 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007819