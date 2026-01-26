Leg. psykolog sökes till Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling

Adla Terapi AB / Psykologjobb / Linköping
2026-01-26


Legitimerad psykolog till specialistpsykiatrisk samtalsbehandling
Vi söker en legitimerad psykolog till vår verksamhet inom vårdval Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling med fokus på ångest, depression och PTSD.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet från psykiatri är meriterande
Utbildning i IPT, EMDR, TF-KBT och/eller PE är meriterande

Om tjänsten
Tjänsten inleds som timanställning och kan övergå till 50 % tjänstgöring, med möjlighet till heltid.
Arbetet omfattar samtalsbehandling av både vårdvalspatienter samt privat- och försäkringspatienter. Parterapi kan ingå.
Vi erbjuder:
Flexibel arbetssituation
Arbete på mottagning och/eller digitalt
Handledning

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är varm, empatisk och ödmjuk.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kontakt@adla.nu

Arbetsgivare
Adla Terapi AB (org.nr 559084-9641)

Jobbnummer
9705905

