Leg. psykolog/psykoterapeut Malmö/Lund KBT Vårdval Psykoterapi - vikariat

Grundaren Johan Hagström bildade Familjeterapeuterna Syd AB år 2012 med syfte att skapa ett innovativt behandlingsarbete utifrån ledorden respekt, transparens och glädje. Intentionen är att klienten ska mötas av personlig service, korta väntetider och behandlare som sökt sig till oss som vill utvecklas med sin samtid. Vägen till att uppnå målet är att nätverka och samarbeta med aktörer i närliggande branscher. Ambitionen är att finnas både nationellt och internationellt.
Som tidigare anställd Själavårdare, Psykoterapeut och Handledare ville Johan ta chansen att utveckla sitt eget vårdbolag. Filosofin som Johan arbetar efter är att det är möjligt att skapa en tillåtande och öppen atmosfär i behandlingsverksamhet där anställda, konsulter och klienter ges möjlighet att växa och utvecklas.
De människor som kommer till vår verksamhet ska känna sig välkomna, lyssnade på och behandlas med värme och respekt. Tack vare att vi arbetar på uppdrag av olika uppdragsgivare kan klienter komma både privat, via remiss från Vårdcentral och Psykiatri eller via avtal med kommun och företag. Det ger alla en möjlighet att gå i Familjerådgivning och Psykoterapi.
Välkommen till Familjeterapeuterna Syd Du också
Vi på Familjeterapeuterna Syd söker nu en vikarierande legitimerad psykolog/psykoterapeut med vuxeninriktning inom KBT i Malmö och Lund. I den här tjänsten får du möjlighet att arbeta i ett växande företag som ägnar sig åt psykologisk och psykoterapeutisk behandling, utredning, organisation och ledarskap.
Om arbetet
I tjänsten får du arbeta med psykoterapeutiskt behandlingsarbete för vuxna via Vårdval Psykoterapi med placering på vår mottagning i Malmö, samt vid önskemål kan möjlighet finnas även i Lund. I behandlingsarbetet ingår att kunna ta emot individer i första hand men även par och familjer om du vill utvecklas inom det systemiska och relationella området i psykoterapi. Vi använder Kaddio för journalföring och kommunikation. Arbetstiderna kan anpassas efter eget behov, men är framförallt förlagt på vardagar under dagtid. Vi söker behandlare som kan arbeta 80-100%. Tjänsten är ett vikariat för anställd som går på graviditetsledighet fr.om. 260401.Publiceringsdatum2026-01-01Om företaget
Vi är ett växande företag, med ca 25 anställda som finns på flertalet orter främst i södra och mellersta Sverige. Mottagningarna är centralt belägna nära tåg- och busstationer på orten. Vår filosofi är att nå människor i alla åldrar i samarbete med kommun, näringsliv och region. Våra ledord är respekt, transparens och glädje. Intentionen är att klienten ska mötas av personlig service, korta väntetider och behandlare som sökt sig till oss som vill utvecklas med sin samtid.
Vi har en etablerad administration och HR funktion som säkerställer, kontrollerar och underlättar arbetet för våra behandlare. Vi har regelbundna möten där vi möts regionvis och stämmer av arbetsmiljön, arbetsuppgifter och arbetsbelastning.
Utveckling, lön och förmåner
Utbildning och fortbildning är viktigt för oss och för våra behandlare, därför erbjuder vi utbildningar med både interna och externa föreläsare med jämna mellanrum. Utbildning ersätts med utbildningslön. Hela företagets personal och konsulter träffas fysiskt i början av september i Helsingborg för uppstart efter sommaren. I övrigt är utbildningar, handledning och möten digitala.
Eftersom vi har valt att stå fria i förhållande till kollektivavtal ställer vi extra höga krav på oss att ta hand om våra anställda. I stället för kollektivavtalade försäkringspaket är våra anställda försäkrade via SEB TryggPlan, där tjänstepension, sjukförsäkring med mera ingår. Vi har utarbetade manualer och policys gällande arbetsmiljö, anställningsvillkor, sjukdom och brandsäkerhet. Vi är anslutna till företagshälsovården via Qurant och arbetsmiljöverktyget Happy At Work. Friskvårdspeng betalar vi med 1000 kronor per år och heltidsanställd.
Lönen är timbaserad och ersätts med schablon när det gäller behandlingsarbetet medan utbildning, restidsersättning och handledning ersätts per timme.
Krav och önskemål
Du har tidigare arbetat inom yrket och är grundutbildad som beteendevetare, socionom, psykolog, präst eller pedagog med vidareutbildning motsvarande steg 2 i psykoterapi samt har legitimation som psykoterapeut. Om du är legitimerad Psykolog med basutbildning kan du arbeta med långtidsbehandling under handledning hos oss.
Du är van att arbeta självständigt och kan lägga upp ditt arbete på egen hand och söka efter information. Som person är du flexibel, dynamisk och sprider energi till både dina kollegor och patienter. Du hanterar digitala system. Du är öppen för att arbeta med en relationell och/eller systemisk inriktning.
Du talar flytande svenska i behandlingsarbetet, engelska och övriga språk är meriterande.
