Leg Psykolog/ Psykoterapeut, KBT
Psykolog Per Telg AB / Psykologjobb / Helsingborg Visa alla psykologjobb i Helsingborg
2026-01-19
Nu söker vi på Agera Psykologi ytterligare en kollega!
Vill du i ditt arbete fokusera på KBT-behandling med ett resursstarkt klientel och göra skillnad för dina klienter?
Vi letar nu en leg psykolog/psykoterapeut med adekvat utbildning och intresse av att arbeta med psykoterapi med KBT som inriktning inom ramen för Vårdval psykoterapi. Möjlighet finns att arbeta fritt under personligt ansvar och du lägger upp din dag som du vill i samråd med dina klienter.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, eller psykoterapeut med KBT-inriktning. Stor vikt läggs vid ansvarskänsla, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Mottagningen finns i Helsingborg med i dagsläget 5 anställda psykologer/psykoterapeut samt flera andra kollegor på plats.
Tjänstgöringsgraden är heltid (100%) men även halvtid kan vara av intresse, 6 månaders provanställning tillämpas.
Vi erbjuder fria arbetstider med fokus på behandlingsarbete med ett resursstarkt klientel och använder modernt journalsystem, Kaddio samt AI-assistenten Tandem för att underlätta det administrativa arbetet.
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan!
Maila eller ring för mer info per@agerapsykologi.se
0760- 33 98 05
Väl mött! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: per@agerapsykologi.se
