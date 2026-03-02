Leg. Psykolog på Försvarshälsan till F 16
Nu söker vi dig som vill vara med på Försvarsmaktens tillväxtresa och utveckla en god hälsa och ett hållbart arbetsliv för värnpliktiga och personal på F 16. Du får arbeta i ett multiprofessionellt team med varierande och stimulerande arbetsuppgifter, vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om enheten
F 16 Försvarshälsan är en intern företagshälsa för Försvarsmaktens anställda och har till uppgift att erbjuda främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser till anställd personal på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Utöver det erbjuds också fri hälso- och sjukvård för värnpliktiga, elever och kadetter. Försvarshälsan tillhör 163. Garnbataljonen och är en viktig del i att lösa uppgifter och utmaningar som Sverige och Försvarsmakten står inför. På Uppsala Garnison finns flera förband bland annat Flygstaben, Luftstridsskolan och Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum och vi erbjuder tjänster till samtliga förband och värnpliktiga inom Garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som psykolog inom Försvarshälsan arbetar du till stor del kliniskt med patienter, både värnpliktiga och anställd personal, vilket förutsätter att du trivs med detta och ser det som basen i det dagliga arbetet. Vi har ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt och planerar samt utför mycket tillsammans i vårt psykologteam. I arbetsuppgifterna ingår framförallt behandlingar, utbildnings- och utvecklingsinsatser men även psykosociala arbetsmiljö- och hälsofrågor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Stödsamtal och samtalsbehandling
• Hemkomstsamtal för individer efter avslutad insats
• Stress och konflikthantering
• Kris - och stödsamtal
• Chefsstöd
• Delta i rehabiliteringsarbetet i samråd med övrig personal
• Arbetsförmågebedömningar
• Utbildningsinsatser
• Arbetsmiljökartläggningar och utredningar
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAVPubliceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog med inriktning KBT
• Minst 5 års aktuell klinisk erfarenhet som Leg. Psykolog
• Körkort B Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som ser vi att du har ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt och arbetar lösningsfokuserat utifrån individens och verksamhetens behov. Som person är du trygg i dig själv, professionell i sin yrkesroll och har en god förmåga att arbeta självständigt. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta i ett multiprofessionellt team. Du är lyhörd, prestigelös och har ett flexibelt förhållningssätt där du gärna tar initiativ för att förbättra och förenkla i det dagliga arbetet. Du har god kommunikationsförmåga och en hög grad av integritet, vilket är avgörande i arbetet med både enskilda individer och chefer i känsliga ärenden. Du har också ett starkt ansvarstagande och ser till att dina arbetsuppgifter genomförs med noggrannhet och kvalitet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Vidareutbildning inom arbete med ungdomar
• Vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö, organisationspsykologi
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar
• Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård
• Erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team
• Erfarenhet av att arbetat inom Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. Tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
Arbetstid: Arbetstiden förläggs i huvudsak vardagar och dagtid men tjänstgöring kan också förläggas utanför ordinarie arbetstid
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryterande chef Robert Björngard
E-postadress: robert.bjorngard@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-10. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
