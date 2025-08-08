Leg psykolog/kurator med KBT-inriktning
Välkommen till härliga Veberöd! Mitt i detta dynamiska samhälle omgiven av natursköna områden finns vi - Capio Vårdcentral Veberöd. Vi är ett team med god sammanhållning och en stark laganda. Vårt välutvecklade teamarbete innebär att vi arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter vilket både främjar en god arbetsmiljö och gör att vi kan erbjuda våra 5 400 listade patienter bästa möjliga vård. På Capio Vårdcentral i Veberöd har vi alltid patienten i fokus! Vi förstärker nu vår härliga personalgrupp och söker dig som är legitimerad psykolog alternativt kurator med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Din roll
Hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, vilket bl a innefattar rådgivning, bedömning och behandling av patienter med lindriga till måttliga psykosociala besvär, neuropsykiatrisk screening samt remittering till psykiatrin vid problematik på specialistnivå. Vi eftersträvar hög tillgänglighet och korta samtalsserier och remitterar vidare till andra vårdgivare vid behov av fördjupad behandling och längre kontakt. Vi erbjuder också rådgivning via telefon, chatt och video. Vi lägger stor vikt vid teamarbete och har ett patientcentrerat arbetssätt i nära samarbete med övriga yrkeskategorier på mottagningen. Det är ofta du som tar patientens första bedömningssamtal och de patienter som behöver läkarbedömning tas upp vid gemensam rond. Du arbetar främst med enskilda samtal men får gärna vara intresserad av att leda patientgrupp. Du kommer att ingå i en positiv personalgrupp där engagemang, gemenskap och samverkan visar sig i arbetsglädje och nöjda patienter. Med detta som grund erbjuder vi dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med nuvarande kurator ansvarar för den psykosociala mottagningen. Du ingår i nätverket för psykosociala resurser Capio Sydväst och får handledning.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens. Möjligheter till utveckling i en digifysisk primärvårdsmiljö i framkant. Inflytande och delaktighet i verksamheten. God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka. Flexibla arbetsförutsättningar med möjlighet till visst hemarbete. En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar. En arbetsplats med tydliga mål där kvalitet och service prioriteras. Kollektivavtal i alla verksamheter, Tjänstepension enligt avtal. Friskvårdsbidrag. Vi bygger vår organisation på den lokala enhetens autonomi med engagemang och delaktighet från medarbetare. Tillsammans skapar vi en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog eller kurator med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och är trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Vi ser helst att du har erfarenhet från arbete i primärvård och är van vid att arbeta självständigt såväl som i team. Du har ett intresse av att arbeta med digifysisk vård och vill vara med och utveckla det vidare. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat integritet, samarbetsförmåga och utvecklingsintresse är viktiga egenskaper. Vi värdesätter också att du som vår blivande medarbetare är serviceinriktad, flexibel och vill bidra till ett stimulerande arbetsklimat.
