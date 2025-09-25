Leg. psykolog för uppdrag som skolpsykolog
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu en legitimerad psykolog för visstidsanställning till vårt team på Modigo i Stockholm. Huvuduppdraget är att arbeta som skolpsykolog i närområdet, men det finns även möjlighet att kombinera arbetet med neuropsykiatriska utredningar och andra uppdrag.
I din roll på Modigo, med inriktning mot skola, arbetar du på uppdrag av en kommun och genomför olika insatser som ingår i det skolpsykologiska uppdraget. Arbetet kombinerar individuella insatser för elever med förebyggande arbete på grupp- och skolnivå - alltid med målet att främja hälsa, trygghet och inlärning. Det är en bred och varierad roll där självständiga bedömningar varvas med nära samarbete med skolpersonal och elevhälsa.
Uppdragen kan omfatta bland annat:
• Utredningar och bedömningar - psykologiska utredningar vid exempelvis misstanke om intellektuell funktionsnedsättning eller andra faktorer som påverkar lärande och mående.
• Rådgivning till personal och vårdnadshavare - handledning och stöd till lärare, elevhälsoteam och ibland föräldrar kring bemötande, anpassningar och förebyggande arbete.
Modigo växer och breddar sina tjänster, vilket skapar goda möjligheter till fortsatt arbete hos oss. Du har även chans att kombinera skoluppdraget med exempelvis neuropsykiatriska utredningar, handledning, behandling eller föreläsningar - beroende på intresse och kompetens.
Varför Modigo?
Modigo är en välrenommerad vårdgivare med mottagningar på flera orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och erbjuder insatser till företag, skolor, regioner och privata kunder. Hos oss ska alla ha en meningsfull vardag med möjlighet att göra ett bra jobb, utvecklas och få ihop livet.
Vi förenar struktur och kompetens med en kultur som värdesätter nytänkande och högt i tak. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, stor frihet och reellt inflytande över hur verksamheten utvecklas.
Våra medarbetare lyfter särskilt fram:
• Fokus på kvalitet och kompetens - våra chefer är ofta själva psykologer med klinisk bakgrund och skapar goda förutsättningar för ditt arbete.
• Flexibilitet för individen - vi vill att du ska få ihop livspusslet, därför kan du styra mycket av din tid själv och arbeta hemifrån när det passar.
• Framåtanda och mod - vi är en prestigelös organisation i ständig utveckling där dina idéer snabbt kan bli verklighet.
• Värdegrund - kvalitet, medmänsklighet och mod genomsyrar allt vi gör, både internt och externt.
Placering och arbetssätt
Tjänsten är placerad i Stockholm. Vår mottagning i innerstan blir din utgångspunkt för kollegiala möten, fika och professionellt utredningsarbete. Vid uppdrag som skolpsykolog arbetar du direkt på skolorna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete som skolpsykolog. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
För att trivas hos oss ser vi gärna att du är:
• Självständig och initiativrik - du tar ansvar för ditt arbete, är noggrann och har god överblick över dina uppdrag.
• Social och flexibel - du möter nya människor med lätthet och skapar snabbt förtroende i både kollegiala och professionella sammanhang. Du är prestigelös och bidrar till en trygg gemenskap.
• Trygg i din yrkesroll - du står stadigt på egna ben och är säker i din kompetens, men uppskattar att ingå i ett sammanhang där stöd och expertis finns nära till hands.
Rekryteringsprocess
• Omfattning: 50 % - heltid (utifrån din profil och önskemål).
• Tid: Enligt överenskommelse och fram till 31 december 2026, möjlighet till förlängning
• Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
• Lön: Fast månadslön.
Vi rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan snart.
Kontakt: Enhetschef Lisa Georén, 072-999 52 12.
Observera: e-post från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Facklig kontakt: Hulda Gunnarsdottir, ordförande Modigo Akademikerförening, hulda.gunnarsdottir@modigo.se
, 072-999 52 11.
