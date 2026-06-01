Leg. Psykolog eller Leg. Psykoterapeut

2026-06-01
Familjerådgivare/Psykoterapeut till Evidentia PsykologiPubliceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Vi behöver stärka vårt team med ytterligare en kompetent kollega.
Vi söker dig som är intresserad av en kombinerad tjänst där familjerådgivning och parterapi utgör en central del av arbetet, tillsammans med enskild psykoterapi. För dig som har handledarutbildning (minst 30 hp) kan tjänsten även komma att innehålla handledningsuppdrag, främst inom kommunal verksamhet.
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och tillförlitlig. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar kollegial samverkan. Som person är du flexibel och stimuleras av varierande arbetsuppgifter.
Kvalifikationer – krav
Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller legitimerad psykolog.
Minst 2–4 års dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete med par och familjer.
Utbildning inom parterapi, exempelvis IBCT eller EFT.
God förmåga att arbeta självständigt och professionellt.
Meriterande
Legitimerad psykoterapeut.
Erfarenhet av handledning inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Handledarutbildning om minst 30 hp.
Sexologisk kompetens.
Erfarenhet av familjerådgivning på uppdrag av kommun.
Vi erbjuder
En flexibel tjänst med möjlighet att påverka innehåll och omfattning utifrån kompetens och erfarenhet.
Professionellt nätverk och kollegialt erfarenhetsutbyte.
Extern handledning.
Stöd och backup från ett erfaret team.
Möjlighet att kombinera familjerådgivning, psykoterapi och handledningsuppdrag.
Om Evidentia Psykologi
Evidentia Psykologi är en verksamhet i utveckling som erbjuder psykologisk behandling, psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna, familjerådgivning, parterapi, föräldrastöd, handledning samt neuropsykiatriska utredningar.
Våra insatser utförs av erfarna legitimerade psykologer, psykoterapeuter, socionomer och specialistläkare. Vi har mottagningar i Stockholm, Gävle, Hudiksvall och Västerås.
Hos oss finns bred specialistkompetens, hög professionalitet och ett starkt engagemang för kvalitet. Vi eftersträvar alltid att erbjuda varje individ, familj och par ett professionellt och skräddarsytt bemötande.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team med högt i tak, generös kunskapsdelning och en varm arbetsmiljö.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
via e-post
E-post: jobb@evidentiapsykologi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjerådgivning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evidentia Psykologi AB
(org.nr 559073-1476)
Sankt Göransgatan 126 (visa karta
)
112 45 STOCKHOLM Jobbnummer
9940114