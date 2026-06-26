Leg. psykolog alt leg psykoterapeut KBT
ViaCura AB / Psykologjobb / Trelleborg Visa alla psykologjobb i Trelleborg
2026-06-26
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ViaCura (tidigare PsykologTrelleborg) har i dagsläget elva psykologer och två psykoterapeuter men är nu i behov av ytterligare en kollega!
Vi söker efter en leg psykolog alt leg psykoterapeut som vill arbeta med KBT inom vårdval psykoterapi för Region Skåne. Utbildning för KBT är ett krav. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bedriva KBT för patientgrupp från 16år med lättare till medelsvår depression, ångest eller stress.
Tjänsten erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Mottagningen ligger nära centralstationen, goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Tjänstgöringsgrad på heltid (100%) men andra sysselsättningsgrader kan diskuteras.
Lön och tjänstepension enligt överenskommelse.
Vid frågor, funderingar eller förtydliganden om tjänsten, är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon.
Ansökningar behandlas löpande.
Mvh
Johanna Fransson, enhetschef
Mail: johanna@viacura.se
Telefon: 076 - 024 79 63 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: alexander@viacura.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ViaCura AB
(org.nr 559292-9359)
Kontinentgatan 4 (visa karta
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231 42 TRELLEBORG Arbetsplats
Psykoterapimottagning ViaCura Jobbnummer
9981984