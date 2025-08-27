Leg. psykolog alt leg psykoterapeut KBT
2025-08-27
PsykologTrelleborg har i dagsläget fem psykologer och tre psykoterapeuter men är nu i behov av ytterligare en kollega!
Vi söker efter en leg psykolog alt leg psykoterapeut som vill arbeta med KBT inom vårdval psykoterapi för Region Skåne. Utbildning för KBT är ett krav. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bedriva KBT för patientgrupp från 16år med lättare till medelsvår depression, ångest eller stress.
Tjänsten erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Mottagningen ligger vid centralstationen, goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss.
Tjänstgöringsgrad på heltid (100%) men andra sysselsättningsgrader kan diskuteras.
Lön och tjänstepension enligt överenskommelse.
Vid frågor, funderingar eller förtydliganden om tjänsten, är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon.
Ansökningar behandlas löpande.
Mvh
Johanna Fransson, enhetschef
Mail: johanna@psykologtrelleborg.se
Telefon: 076 - 024 79 63 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@psykologtrelleborg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PsykologTrelleborg AB
(org.nr 559292-9359)
Kontinentplan 2 (Trelleborgs centralstation) (visa karta
)
231 42 TRELLEBORG Jobbnummer
9477547